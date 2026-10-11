Die ersten Entscheidungen beim Graz Marathon 2026 sind gefallen! John Maina Ndirangu feierte einen souveränen Sieg auf den 42,195 Kilometern. Als bester Österreicher lief Matthias Maldet in die Top 5.

Bei strahlendem Herbstwetter und unter den Anfeuerungsrufen vieler Zuschauer geht am heutigen Sonntag der Graz Marathon über die Bühne. Die Entscheidung in der Königsdisziplin der Herren ist bereits gefallen.

Kenianisches Podest in Graz

Den Sieg auf der Marathondistanz sicherte sich der Kenianer John Maina Ndirangu mit einer Zeit von 2:11:35 Stunden. Er verwies seinen Landsmann Simon Thuku Muchai (2:13:48 Stunden) auf den zweiten Rang. Das reine Kenia-Podest komplettierte Gilbert Masai mit einer Zeit von 2:17:58 Stunden auf Platz drei.

Matthias Maldet – schnellster Österreicher

Aus heimischer Sicht sorgte Matthias Maldet (LC ASKÖ Breitenau) für ein großartiges Ergebnis: Als bester Österreicher überquerte er nach 2:35:48 Stunden auf dem 5. Gesamtrang die Ziellinie und sicherte sich zudem den Sieg in der Klasse M 30. Direkt dahinter folgte mit Christoph Weiß (MT-Hausmannstätten) in 2:36:37 Stunden auf Rang 6 der nächste Österreicher, gefolgt von Alex Vesely (LAC BMD Amateure Steyr, 2:38:21 Stunden) auf Platz 7.

Erste Frau: Bianca Ederer stürmt zum Tagessieg

Die Steirerin Bianca Ederer (ARTUS Weiz) sicherte sich mit einer Spitzenzeit von 2:51:34 Stunden nicht nur den 1. Platz in der Klasse W 40, sondern auch den Gesamtsieg bei den Frauen. Auf dem 2. Platz folgte Julia Bruhn (runninGraz), die nach starken 2:53:42 Stunden die Ziellinie überquerte und damit die Klasse W 30 für sich entschied. Das reine österreichische Damen-Podest komplettierte Michaela Herlbauer (Tri-Team Hallein) mit einer Zeit von 3:06:23 Stunden auf dem 3. Rang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert