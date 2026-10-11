Erfolgsserie hält: HSG Graz feiert Auswärtssieg

Die HSG Holding Graz stellt ihre starke Form in der MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA erneut unter Beweis. Auswärts beim Aufsteiger MadX WAT Atzgersdorf setzten sich die Murstädter am Ende verdient mit 34:29 (16:13) durch. In der Wiener Hans-Lackner-Halle erwischte allerdings der Gastgeber den besseren Start und lag in der ersten Viertelstunde stets in Front. Die Grazer blieben aber hartnäckig dran, bis Matic Kotar in der 26. Minute für die erstmalige Führung der Gäste sorgte. Ein fulminanter 3:0-Lauf kurz vor dem Pfiff bescherte der HSG schließlich die 16:13-Pausenführung.

Starker Rückhalt durch Goalie Kolouch

In Durchgang zwei baute die HSG ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Ein wesentlicher Erfolgsgarant war dabei Keeper Max Kolouch, der die gegnerischen Stürmer mit Traum-Paraden und einem entschärften Siebenmeter schier zur Verzweiflung brachte. In der 52. Minute stellte Leonhard Schweighofer bereits auf 30:23 für die Steirer. Den klaren Vorsprung nutzte das Trainerteam, um den gesamten Kader einzusetzen. Insgesamt trugen sich gleich zwölf Grazer in die Schützenliste ein – als beste Werfer brillierten Nemanja Belos, Martin Breg und Igor Zabic mit je fünf Treffern. „Wir haben heute nicht sofort ins Spiel gefunden, dann aber gegen Ende der ersten Hälfte die Abwehr stabilisiert und unseren Angriff verbessert. Am Ende feiern wir einen verdienten 34:29-Auswärtssieg beim Aufsteiger”, resümierte erleichtert.