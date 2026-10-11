Baustelle am Grazer Jakominiplatz: Das steckt hinter den Bauarbeiten

Bauzäune, Gerüste und Arbeiter: Am Grazer Jakominiplatz wird derzeit kräftig gearbeitet. Doch was passiert dort eigentlich? Die Arbeiten sollen noch mehrere Wochen dauern. Auch für Fahrgäste gibt es einiges zu beachten.

Wer derzeit über den Grazer Jakominiplatz spaziert oder dort auf die Straßenbahn wartet, dürfte die Veränderungen bereits bemerkt haben. Rund um das bekannte Rondeau stehen Bauzäune und Gerüste. Arbeiter sind damit beschäftigt, das Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen. Doch wer glaubt, dass damit bereits der angekündigte große Umbau des Jakominiplatzes begonnen hat, liegt falsch. Die aktuelle Baustelle hat einen anderen Grund.

Darum wird am Jakominiplatz gebaut

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht das Dach des Rondeaus, das saniert werden muss. Dafür wurde der Rundbau eingerüstet. Die ausführende Firma plant, die Arbeiten möglichst während der regulären Arbeitszeiten durchzuführen. Falls notwendig, soll allerdings auch an Samstagen gearbeitet werden. Bis zum 15. November 2026 soll die Dachsanierung voraussichtlich abgeschlossen sein.

Was bedeutet das für Fahrgäste und Passanten?

Gerade am Jakominiplatz, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Graz, können Bauarbeiten schnell für Einschränkungen sorgen. Doch für die aktuelle Sanierung ist vorgesehen, die Wege rund um das Rondeau weitgehend offen zu halten. Laut den Aushängen vor Ort sollen sowohl die Haltestellen der Graz Linien als auch die Geschäfte und das Rondeau weiterhin erreichbar bleiben. Auch die öffentlichen Toiletten im Kellergeschoß sollen während der Bauarbeiten zugänglich sein. Ganz ohne Beeinträchtigungen wird die Sanierung allerdings nicht auskommen. Bei Hebearbeiten kann es laut der ausführenden Firma zu kurzen Einschränkungen kommen. Zudem müssen sich Passanten und Menschen, die sich regelmäßig am Jakominiplatz aufhalten, auf möglichen Baulärm einstellen. Die ausführende Firma bittet dafür bereits im Vorfeld um Verständnis.