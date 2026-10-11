760.000 Lichter für Graz: Weihnachten kommt mit einigen Neuerungen

In Graz wird es langsam wieder weihnachtlich: Schon am 19. Oktober beginnen die Vorbereitungen für die Adventzeit. Rund 760.000 LED-Lichter sollen die Innenstadt zum Strahlen bringen. Heuer gibt es einige Neuerungen.

Bis Weihnachten dauert es zwar noch einige Wochen, doch in der Grazer Innenstadt wird schon bald die Adventzeit vorbereitet. Ab Montag, dem 19. Oktober, sind die Mitarbeiter der Energie Graz unterwegs, um die Weihnachtsbeleuchtung zu montieren. Rund fünf Wochen lang wird gearbeitet, bevor am 19. November schließlich die Lichter eingeschaltet werden. Und wer sich jedes Jahr auf den weihnachtlichen Glanz in Graz freut, darf sich heuer auf einige Veränderungen einstellen. An manchen Orten bleibt es länger hell, ein Adventmarkt bekommt erstmals eine eigene Beleuchtung. An anderer Stelle müssen die Grazer hingegen auf die gewohnten Lichter verzichten.

Weihnachtsbeleuchtung leuchtet heuer länger

Besonders am Grazer Hauptplatz und in der Herrengasse gibt es eine Neuerung: Dort wird die Weihnachtsbeleuchtung täglich von 6 bis 24 Uhr eingeschaltet sein. Das ist eine Stunde länger als in den vergangenen Jahren. An zwei besonderen Tagen dürfen sich Besucher sogar noch länger über die festliche Stimmung freuen. Am Christtag und in der Silvesternacht bleiben die Lichter bis 2 Uhr früh eingeschaltet.

Neuer Adventmarkt bekommt eigene Beleuchtung

Auch am Freiheitsplatz wird es heuer weihnachtlich. Der neue Adventmarkt erhält eine eigene Beleuchtung. Dafür werden Lichter sowohl an den bereits vorhandenen Seilabspannungen als auch direkt an den Bäumen angebracht. Eine Ausnahme gibt es allerdings: In der Kaiserfeldgasse wird die Weihnachtsbeleuchtung heuer teilweise fehlen. Grund dafür ist die Baustelle zwischen Schmiedgasse und Raubergasse. In diesem Bereich wird auf die festliche Beleuchtung verzichtet.

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13 Tonnen Material und 3.000 Arbeitsstunden

Damit die Grazer Innenstadt pünktlich zum Advent erstrahlt, ist einiges an Vorbereitung notwendig. Insgesamt werden rund 13 Tonnen Beleuchtungsmaterial bewegt. Die Mitarbeiter der Energie Graz investieren dafür mehr als 3.000 Arbeitsstunden. Sechs Fahrzeuge kommen bei der Montage zum Einsatz. Gerade an stark frequentierten Stellen und entlang der Straßenbahnstrecken wird teilweise nachts gearbeitet, um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Mehr Lichter, aber deutlich weniger Energie

Obwohl Graz heute wesentlich heller weihnachtlich geschmückt wird als noch vor einigen Jahren, ist der Energiebedarf deutlich gesunken. Seit 2007 hat sich die Zahl der Lichtpunkte verdreifacht. Gleichzeitig konnte die Anschlussleistung um rund 75 Prozent reduziert werden. Möglich macht das der Einsatz moderner LED-Technologie. Während eine Lampe früher durchschnittlich 1,5 Watt benötigte, sind es heute nur noch 0,1 Watt. Übrigens: Die Lichter leuchten auch heuer wieder bis zum 7. Jänner, ehe der Abbau beginnt. Dafür sind noch einmal rund drei Wochen vorgesehen.