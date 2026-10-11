Pokemon, Magic und Turniere: Neuer Gamestore eröffnet in Graz

Pokémon, Magic und jede Menge Platz zum Spielen: In Graz eröffnet Mitte Oktober ein neues Geschäft, das mehr als nur ein Shop sein will. Zwei Grazer erfüllen sich damit einen lang gehegten Traum. Auch Turniere sind geplant.

Gute Nachrichten für alle, die gerne Karten- und Brettspiele spielen! In Graz entsteht ein neuer Treffpunkt für die Gaming-Community. Am Eggenberger Gürtel 17, nur wenige Schritte vom Grazer Hauptbahnhof entfernt, eröffnet Mitte Oktober das „SideQuest“. Hinter dem neuen Gamestore stehen zwei Grazer, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen. Dabei soll es nicht nur ums Einkaufen gehen: Besucher können direkt vor Ort spielen, neue Leute kennenlernen und an Turnieren teilnehmen.

Zwei Grazer erfüllen sich einen Traum

Christoph Greischberger und Mark Kozissnik verbindet eine gemeinsame Leidenschaft: Beide spielen seit vielen Jahren Karten- und Brettspiele. Besonders Pokémon und Magic haben es ihnen angetan. Nun wagen sie mit ihrem eigenen Geschäft den Schritt in die Selbstständigkeit. Die beiden kennen die Branche bereits aus ihrer früheren beruflichen Tätigkeit. Greischberger arbeitete sieben Jahre lang in einem vergleichbaren Geschäft. Der Gedanke, irgendwann selbst einen Gamestore zu eröffnen, ließ ihn dabei nie ganz los. Sein Geschäftspartner bringt einen ungewöhnlichen Lebenslauf mit. Kozissnik war zunächst Softwareentwickler, absolvierte später eine Kochlehre und betrieb sogar ein eigenes Restaurant. Nun widmet er sich mit dem SideQuest seiner nächsten großen Leidenschaft.

Hier können bis zu 30 Personen gemeinsam spielen

Das Besondere am neuen Geschäft: Wer vorbeikommt, muss nicht unbedingt etwas kaufen. Das SideQuest soll auch ein Ort sein, an dem sich Menschen zum gemeinsamen Spielen treffen können. Rund 30 Personen finden im neuen Gamestore Platz. Neben einer größeren Spielfläche im Verkaufsbereich stehen zwei zusätzliche Räume zur Verfügung. Einer bietet Platz für vier, der andere für acht Personen. Diese Räume sollen unter anderem für Turniere genutzt werden. Denn gerade bei Sammelkartenspielen wie Pokémon oder Magic gibt es neben Gelegenheitsspielern auch Menschen, die sich gerne mit anderen messen.

Fast jeden Tag sind Veranstaltungen geplant

Die beiden Gründer haben mit ihrem neuen Geschäft einiges vor. Von Montag bis Samstag soll es regelmäßig Veranstaltungen geben. Geplant sind gemeinsame Spielabende und Turniere. Die ersten Spielrunden haben bereits stattgefunden. Dabei zeigte sich laut den Betreibern, dass sich Menschen unterschiedlicher Altersgruppen für das Angebot interessieren. Die bisherigen Teilnehmer waren zwischen 16 und 50 Jahre alt. Das Ziel der beiden Grazer ist klar: Sie möchten mit dem SideQuest einen festen Treffpunkt für die wachsende Spiele-Community in Graz schaffen. Ein Softopening ist für den 16. Oktober geplant.