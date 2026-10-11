Graz Marathon stellt neuen Rekord auf: Steirerin schreibt Sportgeschichte

Graz wurde am Sonntag zur großen Laufbühne. Tausende Menschen waren beim Graz Marathon unterwegs, zahlreiche Zuschauer feuerten die Sportler entlang der Strecke an. Doch neben der ausgelassenen Stimmung gab es auch sportlich einiges zu feiern. Julia Mayer stellte einen neuen österreichischen Halbmarathonrekord auf, eine Steirerin gewann die Marathonwertung der Frauen und bei den Männern feierten drei Kenianer einen Dreifachsieg. Für die Veranstalter war das Laufwochenende auch aufgrund der knapp 15.000 Anmeldungen ein besonderer Erfolg.

©Graz Marathon Mit knapp 15.000 Anmeldungen verzeichnete der Graz Marathon einen neuen Teilnehmerrekord.

Julia Mayer schreibt in Graz Sportgeschichte

Für einen der größten Höhepunkte des Tages sorgte Julia Mayer. Die österreichische Spitzenläuferin absolvierte die 21,0975 Kilometer des Halbmarathons in beeindruckenden 1:10:11 Stunden. Damit stellte sie einen neuen österreichischen Rekord im Halbmarathon der Frauen auf. Ein besonderer Moment für Mayer und den Graz Marathon. Hinter ihr belegten Susanne Mark Christopharo mit 1:21:45 Stunden und Ute Pirchan mit 1:22:29 Stunden die weiteren Podestplätze. Bei den Männern durfte Felix Geieregger jubeln. Er sicherte sich in 1:07:36 Stunden erneut den Sieg. Markus Hartinger (1:08:37 Stunden) und Johannes Pell (1:09:16 Stunden) folgten auf den Plätzen zwei und drei.

©Graz Marathon Bianca Ederer aus Puch bei Weiz setzte sich bei den Frauen durch und überquerte nach 2:51:34 Stunden die Ziellinie.

Steirerin gewinnt Marathon unter Freudentränen

Auch über die volle Marathondistanz von 42,195 Kilometern gab es einen emotionalen Erfolg. Bianca Ederer aus Puch bei Weiz setzte sich bei den Frauen durch und überquerte nach 2:51:34 Stunden die Ziellinie. Für die Steirerin war es ein besonderer Triumph, den sie unter Freudentränen feierte. Hinter ihr landeten Julia Bruhn (2:53:42 Stunden) und Elena Stockinger (3:05:18 Stunden). Bei den Männern war das Podest hingegen fest in kenianischer Hand, 5 Minuten hat berichtet: Graz Marathon 2026: Kenianer rannte zuerst ins Ziel. John Maina Ndirangu gewann in 2:11:35 Stunden vor seinen Landsmännern Simon Thuku Muchai (2:13:48 Stunden) und Gilbert Masai (2:17:58 Stunden). Der bestehende Streckenrekord wurde dabei nicht gebrochen. Bester Österreicher war Matthias Maldet mit einer Zeit von 2:35:48 Stunden.

©Graz Marathon John Maina Ndirangu gewann in 2:11:35 Stunden vor seinen Landsmännern Simon Thuku Muchai (2:13:48 Stunden) und Gilbert Masai (2:17:58 Stunden).

Nur vier Sekunden entscheiden über den Sieg

Besonders spannend wurde es auch beim Viertelmarathon. Hier feierte eine neue Streckenführung durch den Grazer Norden ihre Premiere. Das Ziel befand sich am Freiheitsplatz. Bei den Männern entwickelte sich ein enges Rennen: Leo Holper setzte sich nach 34:44 Minuten durch. Der Spanier Hugo Habas erreichte nur vier Sekunden später das Ziel. Peter Laszlo aus Ungarn wurde in 34:58 Minuten Dritter. Bei den Frauen gewann Lisa Kumpitsch in 42:08 Minuten vor Lea Reisinger (42:52 Minuten) und Maria Flecker (43:21 Minuten). Die neue Streckenführung hatte auch einen praktischen Hintergrund: Sie sollte Engstellen beim Halbmarathon reduzieren und den Läufern mehr Platz bieten.

Steiermark gewinnt Duell gegen Kärnten

Abseits der klassischen Laufbewerbe gab es ebenfalls Grund zum Jubeln. Beim sogenannten Lauf Ryder Cup setzte sich Team Steiermark gegen Team Kärnten durch. Mit dabei waren unter anderem Fußballer Florian Kainz, der ehemalige Biathlet Sumi Sumann, Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr und der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner. Auch bei den Staffelbewerben und beim City Run wurden starke Leistungen gezeigt. Die schnellste Mixed-Staffel „runninGraz 3 x Kleine Zeitung“ erreichte nach 2:33:20 Stunden das Ziel. Beim City Run über fünf Kilometer siegten Uros Gutic in 15:22 Minuten und Ana Stefulj in 18:15 Minuten.

©Graz Marathon Beim sogenannten Lauf Ryder Cup setzte sich Team Steiermark gegen Team Kärnten durch. Mit dabei waren unter anderem Fußballer Florian Kainz, der ehemalige Biathlet Sumi Sumann, Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr und der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner.

Knapp 15.000 Anmeldungen: Veranstalter zieht Bilanz

Nicht nur die sportlichen Leistungen sorgten für Freude. Mit knapp 15.000 Anmeldungen verzeichnete der Graz Marathon einen neuen Teilnehmerrekord. Veranstalter Michi Kummerer zeigte sich entsprechend zufrieden. „Der neue Teilnehmerrekord ist das Ergebnis einer akribischen Vorbereitung, einer umfassenden Promotion Tour im In- und Ausland und einer perfekten Zusammenarbeit der Crew mit den Sponsoren und Partnern“, erklärte er. Besonders der Rekord von Julia Mayer sei ein schönes Geschenk für die Veranstaltung gewesen. Auch die Leistungen der kenianischen Läufer und der steirischen Marathonsiegerin hob er hervor.