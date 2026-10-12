Sperren in der Grazer Innenstadt: Jetzt wird auch in der Sporgasse gebaut

Kaum sind die Straßensperren rund um den Graz Marathon Geschichte, müssen sich Verkehrsteilnehmer schon auf die nächsten Einschränkungen einstellen. Ab Montag wird an mehreren Stellen in Graz gebaut.

Im Bereich Sporgasse 24 bis 28, unweit der Abzweigung zur Hofgasse, wird ein neuer Fernwärmeanschluss hergestellt. Dafür muss der betroffene Straßenabschnitt zwischen dem 12. Oktober und dem 13. November immer wieder für den Durchzugsverkehr gesperrt werden.

Im Bereich Sporgasse 24 bis 28, unweit der Abzweigung zur Hofgasse, wird ein neuer Fernwärmeanschluss hergestellt. Dafür muss der betroffene Straßenabschnitt zwischen dem 12. Oktober und dem 13. November immer wieder für den Durchzugsverkehr gesperrt werden.

Der Graz Marathon ist vorbei, die Straßen sind wieder frei. Doch ganz ohne Baustellen geht es in der steirischen Landeshauptstadt auch in dieser Woche nicht. Ab heute starten gleich mehrere Arbeiten im Grazer Stadtgebiet. Während an einigen Stellen der Verkehr händisch geregelt werden muss, kommt es mitten in der Innenstadt sogar zu zeitweisen Sperren. Die gute Nachricht: Fußgänger können die Geschäfte in der Sporgasse weiterhin erreichen.

Sporgasse wird zeitweise gesperrt

Besonders in der Grazer Innenstadt müssen sich Autofahrer auf Änderungen einstellen. Im Bereich Sporgasse 24 bis 28, unweit der Abzweigung zur Hofgasse, wird ein neuer Fernwärmeanschluss hergestellt. Dafür muss der betroffene Straßenabschnitt zwischen dem 12. Oktober und dem 13. November immer wieder für den Durchzugsverkehr gesperrt werden. Wer in der Sporgasse einkaufen oder ein Geschäft besuchen möchte, muss sich allerdings keine Sorgen machen, denn sämtliche Geschäfte bleiben zu Fuß erreichbar. Auch die Zufahrt mit dem Auto ist von beiden Seiten bis zur jeweiligen Baustelle möglich. Lediglich das vollständige Durchfahren des betroffenen Abschnitts ist zeitweise nicht erlaubt.

Auch in der Raiffeisenstraße wird gebaut

Nicht nur in der Innenstadt wird gearbeitet. In der Raiffeisenstraße auf Höhe der Hausnummern 131 bis 137 entsteht ebenfalls ein neuer Fernwärmeanschluss. Die Arbeiten beginnen am Montag und sollen voraussichtlich bis zum 13. November dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr zwischen 7 und 17 Uhr bei Bedarf von einem Verkehrsposten händisch geregelt. Autofahrer sollten in diesem Bereich daher mit möglichen Wartezeiten rechnen.

Weitere Einschränkungen in Graz

Auch an zwei anderen Stellen im Stadtgebiet sind Bauarbeiten vorgesehen. In der Stattegger Straße gegenüber der Hausnummer 143 wird ein Kanaldeckel ausgetauscht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vom 12. bis zum 23. Oktober. Währenddessen übernimmt ein Verkehrsposten die Regelung des Verkehrs. In der Styriastraße im Bereich Messendorfgrund werden hingegen alte Leitungen entfernt. Hier müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen dem 12. und 30. Oktober auf eine vorübergehende händische Verkehrsregelung einstellen.