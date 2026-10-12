Graz will Millionen sparen: Auch beim Personal könnte angesetzt werden

Höhere Parkgebühren sind erst der Anfang: Die Stadt Graz arbeitet bereits am nächsten Sparpaket. Diesmal steht die Verwaltung im Mittelpunkt. Auch beim Personal könnte sich etwas ändern. Kündigungen soll es allerdings nicht geben.

In Graz wird weiter nach Möglichkeiten gesucht, das Stadtbudget zu entlasten. Nachdem die Rathauskoalition aus KPÖ und Grünen bereits erste Sparmaßnahmen vorgestellt hat, folgt nun der nächste Schritt. Und der könnte Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung mit sich bringen. Künftig soll genauer geprüft werden, wo Aufgaben doppelt erledigt werden, welche Strukturen vereinfacht werden können und ob dadurch langfristig weniger Personal benötigt wird.

Stadt Graz nimmt eigene Verwaltung unter die Lupe

Am 22. Oktober soll der Grazer Gemeinderat über einen entsprechenden Prüfauftrag entscheiden. Die Finanzdirektion soll anschließend die Strukturen im Magistrat und im sogenannten Haus Graz untersuchen. Dazu gehören auch städtische Unternehmen. Das Ziel: Abläufe vereinfachen, Doppelgleisigkeiten beseitigen und langfristig Kosten reduzieren. Ein Beispiel dafür sind Sponsorings. Derzeit unterstützen sowohl die Stadt selbst als auch städtische Unternehmen verschiedene Vereine und Veranstaltungen. Künftig könnte eine zentrale Stelle dafür zuständig sein, so Graz Bürgermeisterin Elke Kahr im Gespräch mit 5 Minuten. Damit sollen Überschneidungen vermieden und die Vergabe besser koordiniert werden.

©5 Minuten Graz Bürgermeistin Elke Kahr überlegt weiter wie man das Grazer Budget stabilisieren könnte.

Was bedeutet das für die Mitarbeiter?

Besonders interessant ist die Frage, welche Auswirkungen die geplanten Veränderungen auf die Beschäftigten haben könnten. Laut dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) soll auch untersucht werden, ob durch schlankere Strukturen weniger Personal benötigt wird. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass frei werdende Stellen nach Pensionierungen nicht mehr nachbesetzt werden. Kündigungen seien allerdings ausdrücklich nicht vorgesehen, heißt es aus dem Büro des Finanzstadtrats. Konkrete Entscheidungen gibt es noch nicht. Zunächst soll die Finanzdirektion mögliche Einsparungen ermitteln. Ein entsprechender Bericht wird bis Mitte 2027 erwartet. Erste Maßnahmen könnten dann 2028 wirksam werden.

©Foto Fischer Laut dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) soll auch untersucht werden, ob durch schlankere Strukturen weniger Personal benötigt wird.

Parken in Graz soll deutlich teurer werden

Während die Einsparungen in der Verwaltung erst langfristig greifen könnten, stehen andere Maßnahmen bereits kurz vor der Beschlussfassung. So sollen die Parkgebühren in Graz erhöht werden, 5 Minuten hat bereits berichtet: Parkgebühren steigen: So viel müssen Autofahrer in Graz künftig zahlen. In der blauen Kurzparkzone sind künftig 1,60 Euro pro halber Stunde vorgesehen. Derzeit kostet eine halbe Stunde 1,30 Euro. Auch in der grünen Zone soll das Parken teurer werden. Hier ist eine Erhöhung von einem Euro auf 1,20 Euro pro halber Stunde geplant. Das entspricht einer Steigerung von rund 23 Prozent in der blauen und 20 Prozent in der grünen Zone. Allein durch die höheren Parkgebühren rechnet die Stadt mit zusätzlichen Einnahmen von rund 4,5 Millionen Euro jährlich. Gemeinsam mit einer Anpassung der Kanalanschlussgebühr sollen insgesamt etwa 6,3 Millionen Euro pro Jahr hereinkommen. Über die Änderungen soll ebenfalls am 22. Oktober entschieden werden.

Millionenentlastung durch Bund und Land

Unterstützung für das angespannte Grazer Budget kommt auch von außerhalb. Maßnahmen des Bundes sollen unter anderem durch höhere Einnahmen und geringere Lohnnebenkosten zur Entlastung beitragen. Auf Landesebene werden Einsparungen bei Sozial- und Pflegekosten sowie bei den Bühnen Graz erwartet. Insgesamt soll die Stadt dadurch im Jahr 2027 um 9,1 Millionen Euro und 2028 um weitere 7,2 Millionen Euro entlastet werden.