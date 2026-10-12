Feuerwehr rettet verängstigte Katze aus luftiger Höhe in Graz

Ein verängstigtes Tier in luftiger Höhe beschäftigte am Montagmorgen die Grazer Berufsfeuerwehr. Die Höhenretter konnten die Katze sicher auf den Boden zurückbringen.

In der Novalisgasse in Graz rückte die Berufsfeuerwehr am Montag, dem 12. Oktober, zu einer Tierrettung aus. Eine Katze befand sich in rund zehn Metern Höhe und musste aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr sicherten das verängstigte Tier und brachten es wieder nach unten. Wie die Feuerwehr mitteilte, verlief die Rettung erfolgreich: Die Katze blieb unverletzt. Damit konnte der Einsatz für die Einsatzkräfte mit einem glücklichen Ende abgeschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 18:11 Uhr aktualisiert