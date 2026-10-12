Katze in zehn Metern Höhe gefangen: Feuerwehr rettet Tier in Graz

Eine verängstigte Katze saß in rund zehn Metern Höhe fest und konnte sich offenbar nicht mehr selbst in Sicherheit bringen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit ihren Höhenrettern an. Die Geschichte nahm ein gutes Ende.

Wie die Berufsfeuerwehr Graz berichtet, war die Katze am Montag in ihrer misslichen Lage sichtlich verängstigt. Um das Tier sicher zu erreichen, kamen speziell ausgebildete Höhenretter zum Einsatz. In rund zehn Metern Höhe gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, die Katze zu sichern. Anschließend brachten sie das Tier behutsam zurück auf den Boden. Die gute Nachricht: Die Katze blieb bei dem Vorfall unverletzt. Dank des Einsatzes der Berufsfeuerwehr Graz konnte das Tier sicher aus seiner misslichen Lage befreit werden.