Zeugen gesucht: Radfahrerin fährt nach Unfall bei Grazer Supermarkt einfach weiter

Nach einer Kollision mit einer E-Bike-Fahrerin stürzte eine 65-Jährige in Graz-Puntigam. Die zweite Radfahrerin fuhr weiter, ohne anzuhalten. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 17.35 Uhr wollte die 65-jährige Grazerin am Montag, dem 5. Oktober, mit ihrem E-Bike von der südlichen Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes nach links in die Gmeinstraße einbiegen. Zur selben Zeit bog eine andere Radfahrerin von der Straße auf den Parkplatz ein. Dabei streifte sie die 65-Jährige am linken Ellbogen, woraufhin diese zu Sturz kam. Die Grazerin dürfte leichte Verletzungen erlitten haben.

Zweite Radfahrerin fuhr einfach weiter

Die bislang unbekannte Frau hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte ihre Fahrt fort. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, wird nach der Beteiligten gesucht. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur unbekannten Radfahrerin machen können, um Hinweise.