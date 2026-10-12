300.000 Besucher im ersten Jahr: Grazer Freizeitpark plant Expansion

Seit einem Jahr bietet WOOP! im Grazer Center West Freizeitspaß auf 5.500 Quadratmetern. Nun stehen ein neuer Markenauftritt und ein weiterer Standort auf dem Plan.

Trampoline, Kletterwände, Bowling und Virtual Reality: Seit der Eröffnung vor rund einem Jahr hat sich WOOP! im Grazer Center West als Freizeitangebot etabliert. Bisher besuchten rund 300.000 Menschen den Entertainmentpark. Zum ersten Geburtstag kündigt das Unternehmen weitere Wachstumsschritte an.

300.000 Gäste seit der Eröffnung

Die Bilanz des ersten Jahres umfasst neben den Besucherzahlen auch zahlreiche Veranstaltungen und Gruppenbesuche. So wurden laut Unternehmen rund 1.200 Kindergeburtstage gefeiert. Außerdem begrüßte WOOP! mehr als 100 Firmengruppen und 200 Schulklassen. An den Sommercamps nahmen rund 200 Kinder teil. Auf einer Fläche von 5.500 Quadratmetern vereint der Standort unterschiedliche Freizeitangebote. Neben einem Funpark mit Trampolinen und Kletterwänden gehören auch Bowlingbahnen, Escape Rooms, Pixel-Games und Virtual-Reality-Erlebnisse zum Angebot.

Weiterer Standort in Österreich geplant

Mit dem Grazer Standort wagte die Freizeitmarke vor rund einem Jahr den Schritt von Slowenien nach Österreich. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und betreibt mittlerweile fünf Standorte in Slowenien und Österreich. Nun soll die Expansion weitergehen. Mit einem neuen Investor an seiner Seite will WOOP! weiter wachsen. Österreich spielt dabei eine wichtige Rolle: Ein weiterer Standort ist bereits geplant. Langfristig möchte das Unternehmen auch in anderen europäischen Märkten Fuß fassen.

Neuer Markenauftritt ab Oktober

Nicht nur bei den Standorten, auch beim Erscheinungsbild gibt es Veränderungen. Unter dem neuen Leitgedanken „LET LIFE BE FUN“ will WOOP! künftig stärker das gemeinsame Erlebnis in den Mittelpunkt stellen. Dabei soll es weniger um einzelne Attraktionen als vielmehr um Bewegung, Spaß und gemeinsam verbrachte Zeit gehen. Ab Oktober wird der neue Markenauftritt auch in Graz sichtbar. Das betrifft unter anderem das Logo, die Website, die Kommunikation und die Gestaltung des Funparks. „Wir sehen in Österreich denselben Trend, den wir bereits aus Slowenien kennen: Die Menschen möchten raus, gemeinsam Zeit verbringen, Spaß haben und etwas erleben“, erklärt Anja Špindler, Geschäftsführerin von WOOP! Graz. Das Unternehmen sehe darin großes Potenzial für den weiteren Ausbau in Österreich. Für Besucher bleibt das Freizeitangebot vorerst bestehen – verändert wird vor allem der Markenauftritt. Nach dem ersten Jahr in Graz richtet WOOP! den Blick damit auf die nächste Wachstumsphase.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 15:40 Uhr aktualisiert