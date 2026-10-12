Gemeinsam seit Jahrzehnten: SPAR stärkt Verbindung zu regionalen Betrieben

Am 9. Oktober veranstaltete SPAR in Graz den „Tag der SPAR-Lieferant:innen“. Eingeladen waren Produzenten quer durch alle Produktgruppen. 150 Gäste folgten der Einladung in die SPAR-Zentrale. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und Südburgenland, betont: „Regionale Produkte sind für uns weit mehr als ein Sortimentsschwerpunkt – sie haben Geschichte, leben von Vertrauen, stärken die Betriebe und stehen für Qualität und Frische. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben ist für uns eine Herzensangelegenheit. Genau aus diesem Grund haben wir zum ‚Tag der Lieferant:innen‘ geladen. Diese Veranstaltung hat uns gezeigt: Regionalität ist Teil unserer SPAR-DNA. Es macht Freude, sich mit den Menschen hinter den steirischen und burgenländischen Qualitätsprodukten persönlich auszutauschen.“

Zusammenarbeit seit einigen Jahren

Familie Schusteritsch aus Gössendorf bei Graz beliefert SPAR seit 1975 mit Salat. Heute ist mit Markus Schusteritsch bereits die nächste Generation aktiv und liefert Krauthäuptel, Kopfsalat und Eisbergsalat an SPAR. Seit 2001 ist das steirische Kürbiskernöl der Familie Kiendler aus Ragnitz Teil des SPAR-Sortiments. Die Zusammenarbeit mit dem Verein der Murbodnerzüchter rund um Obmann Johann Hörzer startete 2007. Seitdem vermarkten TANN und die Murbodnerzüchter gemeinsam das Fleisch der steirischen Traditionsrasse.

Fokus auf regionale Produkte

Insgesamt führt SPAR über 4.000 steirische Lebensmittel in den Regalen. Hergestellt werden diese von 333 steirischen Partnerlieferanten. Darunter sind beispielsweise 127 Apfelbaubetriebe, über 90 Bäcker und 48 Winzer. Im Burgenland produzieren 175 Lieferanten und bäuerliche Betriebe über 1.790 burgenländische Erzeugnisse. Darunter sind kleine Manufakturen wie etwa die Essigmanufaktur der Familie Hirmann in Rudersdorf genauso wie überregionale Firmen. Dazu zählt Wolf Nudeln im burgenländischen Güssing: Das Familienunternehmen wird von Joachim Wolf geführt und beliefert SPAR österreichweit mit Teigwaren.

Zwölf Lehrlinge erfolgreich ausgezeichnet

Der Stellenwert regionaler Lebensmittel ist auch in der SPAR-Personalentwicklung verankert. Ein Programmpunkt, der beim „Tag der SPAR-Lieferant:innen“ für viel Applaus sorgte, war die Ehrung jener zwölf Lehrlinge, die erfolgreich über alle drei Lehrjahre die Zusatzausbildung zu Regionalitätsmanagern absolviert haben. Dabei sammeln sie praktische Erfahrungen, unter anderem beim Gestalten eigener Präsentationen mit heimischen Produkten im Supermarkt, bei Besuchen von Produzenten und bei einem Kochkurs mit regionalen Spezialitäten.

Austausch mit heimischen Produzenten

Wertschätzung zeigen, die Verbindung intensivieren und den Austausch fördern: So lauteten die Ziele für den „Tag der SPAR-Lieferant:innen“ in Graz. Am 9. Oktober 2026 war es so weit und SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer präsentierte gemeinsam mit Führungskräften und Sortimentsspezialisten Zahlen und Fakten zum Stellenwert heimischer Lebensmittel bei SPAR. Interaktive Talk-Runden und die Führung durch das vor zwei Jahren erweiterte Lager ließen viel Raum für Austausch und Vernetzung. Ein gemeinsames Essen – auf den Tisch kam eine Vielfalt an steirischen und burgenländischen Köstlichkeiten – rundete die Veranstaltung ab.

Langjährige Partnerschaft mit SPAR

Salatproduzent Josef Schusteritsch aus Gössendorf, dessen Familie seit über 50 Jahren SPAR beliefert, sagt: „Wir sind gemeinsam mit SPAR gewachsen. Rückblickend haben wir durch die Zusammenarbeit Qualitätsstandards erreicht, die wahrscheinlich ohne den Großhandelspartner SPAR nicht machbar gewesen wären. Eine jahrzehntelange Partnerschaft ist in der heutigen Zeit definitiv etwas, auf das ich stolz sein darf. Den ‚Tag der Lieferantinnen und Lieferanten‘ in Graz haben wir als enorme Wertschätzung seitens SPAR wahrgenommen. Es war außerdem spannend, dass eine große Vielfalt an Herstellern anwesend war und man auch mit anderen Sparten ins Gespräch kam.“