Schwerer Sturz in Graz: Radfahrer verletzt sich bei Vollbremsung

In Graz-Gösting stürzte am Montagmorgen ein 52-jähriger Radfahrer, nachdem ein 15-Jähriger mit seinem Moped abbiegen wollte. Obwohl es zu keiner Kollision kam, erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Gegen 8 Uhr war ein 15-jähriger Grazer mit seinem Motorfahrrad in der Swikergasse in Graz-Gösting unterwegs. Als er an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte, erschrak ein herannahender 52-jähriger Radfahrer und bremste abrupt ab. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Keine Berührung der Fahrzeuge

Zwischen dem Moped und dem Fahrrad kam es laut Polizei zu keinem Zusammenstoß. Dennoch zog sich der 52-Jährige bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde medizinisch versorgt. In welches Grazer Krankenhaus er gebracht wurde, war zunächst nicht bekannt. Der 15-jährige Mopedlenker blieb bei dem Vorfall unverletzt und stürzte nicht.