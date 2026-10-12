Lebensqualität im Städte-Ranking: Graz liegt deutlich hinter Linz

Wie lebenswert ist Graz im internationalen Vergleich? Ein Ranking von 1.000 Städten zeigt: Bei der Lebensqualität landet die steirische Landeshauptstadt auf Platz 46. Linz schafft es sogar unter die besten 15.

Wie gut sich Menschen in einer Stadt entfalten können, hängt von vielen Faktoren ab-– von den Wohnkosten über das Einkommen bis hin zum Freizeitangebot. Genau solche Aspekte berücksichtigt der Global Cities Index 2026 von Oxford Economics. Für Graz fällt das Ergebnis unterschiedlich aus: Während die Stadt beim Thema Lebensqualität in die Top 50 kommt, reicht es im Gesamtvergleich nur für Platz 105.

Linz bei Lebensqualität weit vor Graz

Im direkten Vergleich mit anderen österreichischen Städten muss sich Graz deutlich geschlagen geben. Linz erreicht in der Kategorie Lebensqualität weltweit den zwölften Platz. Graz liegt auf Rang 46, Wien auf Platz 85. International an der Spitze dieser Teilwertung steht Canberra in Australien. Das Ranking berücksichtigt unter anderem die Lebenserwartung, die Einkommensverteilung, die Kriminalitätsrate sowie den Zugang zu Kultur- und Freizeitangeboten. Auch das Verhältnis von Einkommen und Wohnkosten spielt eine Rolle.

So schneiden die Städte insgesamt ab

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn sämtliche Bewertungskategorien zusammengezählt werden. Der Global Cities Index vergleicht die untersuchten Städte nicht nur bei der Lebensqualität, sondern auch hinsichtlich Wirtschaft, Humankapital, Umwelt und Verwaltung. Hierbei landet Wien auf Platz 35, Linz auf Platz 99 und Graz auf Platz 105. Damit liegt Graz auch in der Gesamtwertung hinter Linz. Wien schneidet als einzige der drei österreichischen Städte deutlich besser ab und erreicht international Rang 35. Angeführt wird das Gesamtranking von New York, gefolgt von London und Paris.

Was das Ranking über Graz aussagt

Die Platzierung zeigt, wie Graz anhand der verwendeten Kriterien im internationalen Vergleich abschneidet. Sie bedeutet allerdings nicht automatisch, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner die Lebensqualität ihrer Stadt gleich bewerten würden. Persönliche Faktoren wie das eigene Wohnviertel, die berufliche Situation oder die individuellen Freizeitinteressen lassen sich durch eine solche Gesamtbewertung nur begrenzt abbilden.