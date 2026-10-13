Zwei Geldsäcke, prall gefüllt mit Bargeld, wurden einem 34-Jährigen in Graz zum Verhängnis. Der Geldtransportfahrer nahm die 100.000 Euro einfach mit nach Hause. Doch eine Überwachungskamera zeichnete alles auf.

Es war ein Griff, der sein Leben ordentlich durcheinanderbrachte: Ein 34-jähriger Geldtransportfahrer entdeckte bei einer McDonald’s-Filiale in Graz zwei Säcke voller Bargeld. Anstatt das Geld dort zu lassen, nahm er es mit. Insgesamt befanden sich 100.000 Euro darin. Was der Mann offenbar nicht bedacht hatte: Eine Überwachungskamera hielt den Diebstahl fest. Am Grazer Straflandesgericht musste er sich nun für seine Tat verantworten.

Zwei Geldsäcke weckten Begehrlichkeiten

Eigentlich hätte das Bargeld gar nicht auf den Mann warten sollen. Ein Arbeitskollege hatte die beiden Säcke versehentlich an einem falschen Stützpunkt hinterlegt. Dort befanden sie sich in einer versperrten Sicherheitsbox. Als der 34-Jährige die Geldsäcke entdeckte, fasste er einen folgenschweren Entschluss. Er nahm sie an sich und brachte sie nach Hause. Vor Gericht schilderte er, dass er in diesem Moment nicht klar gedacht habe. Mit einer derart hohen Summe habe er selbst nicht gerechnet.

11.000 Euro waren bereits weg

Zu Hause versteckte der Mann das Geld zunächst. Doch lange blieb die Beute nicht unangetastet. 11.000 Euro gab der 34-Jährige aus, nach eigenen Angaben, um Schulden in seiner Heimat Ungarn zu begleichen. Für persönliche Anschaffungen habe er nichts verwendet, erklärte er vor Gericht. Die übrigen 89.000 Euro konnten sichergestellt werden. Für den ehemaligen Geldtransportfahrer hatte die Tat auch berufliche Konsequenzen: Seinen Job verlor er. Dass der Diebstahl nicht unentdeckt blieb, lag an den Aufnahmen einer Überwachungskamera. Darauf war der 34-Jährige beim Zugriff auf die Geldsäcke zu erkennen. Vor Gericht zeigte sich der Mann geständig. Allerdings räumte er die Tat erst ein, nachdem er mit den Bildern konfrontiert worden war. Er erklärte außerdem, dass er bald Vater werde und auch deshalb Verantwortung übernehmen wolle.

Sechs Monate bedingte Haft

Am Ende sprach das Grazer Straflandesgericht eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen schweren Diebstahls aus. Der 34-Jährige muss zudem den entstandenen Schaden ersetzen und die Verfahrenskosten tragen. Richter Martin Heissenberger geht davon aus, dass der Mann nicht erneut seinen Arbeitgeber bestehlen werde. Der Angeklagte habe mittlerweile wieder eine Beschäftigung und stehe kurz davor, Vater zu werden.