Bekanntes Modegeschäft verlässt Standort in Graz: Hier zieht es jetzt hin

In der Grazer Innenstadt steht ein Standortwechsel bevor: Das Modeunternehmen Kappaun verlässt sein bisheriges Geschäft in der Stubenberggasse. Die neue Adresse dürfte vielen Grazern bekannt vorkommen.

Wer regelmäßig durch die Grazer Innenstadt spaziert, kennt das auffällige Gebäude zwischen Bischofplatz, Enger Gasse und Stempfergasse vermutlich. Der markante Rundbau stand längere Zeit leer. Doch damit soll nun Schluss sein: Ein bekanntes Modeunternehmen zieht ein und bringt wieder Leben in die Geschäftsräume.

Kappaun verlässt die Stubenberggasse

Das Modeunternehmen Kappaun hat seinen bisherigen Standort in der Stubenberggasse aufgeben. Das Geschäft befindet sich derzeit schräg gegenüber von H&M. Künftig sollen Kunden ihre Kleidung nur wenige Gehminuten entfernt kaufen können, im markanten Rundbau bei der Engen Gasse. Der Grund für den Umzug ist vor allem die Lage. Die neuen Geschäftsflächen seien zentraler gelegen, heißt es seitens des Unternehmens gegenüber der Kleinen Zeitung.

Früher wurden hier Haare geschnitten

Die Räumlichkeiten haben bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Bevor sie längere Zeit leer standen, waren dort gleich zwei bekannte Friseurbetriebe untergebracht. Zunächst war der internationale Friseuranbieter „Toni & Guy“ in dem Gebäude vertreten, später folgte „Art & Fashion“. Nun wird aus dem ehemaligen Friseurstandort ein Modegeschäft. Ein konkreter Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest.