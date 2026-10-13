Von Geldsorgen bis Gewalt: Was tausende Frauen in Graz beschäftigt

Finanzielle Sorgen, Gewalt und Probleme im Alltag: Ein besonderes Lastenrad war heuer an 35 Standorten in Graz unterwegs. Dabei zeigte sich, welche Themen viele Frauen beschäftigen und wo sie Unterstützung suchen.

Ein Lastenrad, jede Menge Informationsmaterial und vor allem ein offenes Ohr: Mit dem Projekt „FRiTZi bringt’s“ war die Stadt Graz auch heuer wieder dort unterwegs, wo sich Frauen und Mädchen im Alltag aufhalten. Ob vor dem Supermarkt, auf Spielplätzen oder mitten in einer Wohnsiedlung, das Team des Referats Frauen & Gleichstellung suchte das persönliche Gespräch. Jetzt geht die Saison 2026 zu Ende und die Stadt zieht Bilanz.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Insgesamt war das FRiTZi-Team heuer 43-mal an 35 verschiedenen Standorten in Graz im Einsatz.

43 Einsätze und Tausende Gespräche

Insgesamt war das FRiTZi-Team heuer 43-mal an 35 verschiedenen Standorten in Graz im Einsatz. Dabei kam es laut Stadt zu Tausenden Gesprächen. Neben Parks und öffentlichen Plätzen machte das Lastenrad auch bei Straßen- und Siedlungsfesten Halt. Die Idee dahinter ist einfach: Frauen sollen nicht erst eine Beratungsstelle aufsuchen müssen, um sich über Hilfsangebote zu informieren. Stattdessen kommen die Informationen direkt zu ihnen. „Auf diese Weise können wir mit dem Projekt ‚FRiTZi bringt’s‘ die Frauen direkt in ihrem Lebensumfeld erreichen und ihnen niederschwellig Zugang zu Information, Austausch und Beratung bieten“, erklärt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr.

©5 Minuten „Auf diese Weise können wir mit dem Projekt ‚FRiTZi bringt’s‘ die Frauen direkt in ihrem Lebensumfeld erreichen und ihnen niederschwellig Zugang zu Information, Austausch und Beratung bieten“, erklärt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr.

Geldsorgen waren häufig Thema

Was beschäftigt die Grazerinnen besonders? Eine Frage, auf die das FRiTZi-Team nach zahlreichen Gesprächen einige Antworten hat. Besonders häufig ging es um finanzielle Engpässe und Einkommensunterschiede. Viele Frauen interessierten sich deshalb für konkrete Unterstützungsangebote, die ihnen den Alltag erleichtern können. Auch Kinderbetreuung sowie Fragen rund um Arbeit und Einkommen spielten eine wichtige Rolle.

Cybergewalt wird immer häufiger angesprochen

Ein weiteres Thema gewinnt laut Stadt zunehmend an Bedeutung: Gewalt im Internet. Immer öfter erkundigten sich Frauen nach Cybergewalt und Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Vor allem junge Frauen sollen durch entsprechende Informationen besser erkennen können, welche Formen digitale Gewalt annehmen kann und wo sie im Ernstfall Unterstützung erhalten. Auch der allgemeine Gewaltschutz war bei den Einsätzen ein wichtiges Gesprächsthema. Informationsbroschüren dazu waren besonders gefragt. Die Stadt möchte damit nicht nur unmittelbar Betroffene erreichen, sondern auch Menschen aus deren Umfeld. Schließlich bleibt Gewalt häufig lange unbemerkt.

Manchmal beginnt alles mit einer einfachen Frage

Dass es bei FRiTZi um mehr als das Verteilen von Broschüren geht, zeigen die Erfahrungen des Teams. Oft beginnt ein Gespräch ganz unverbindlich mit der Frage, ob man sich das Informationsmaterial einmal ansehen dürfe. Daraus entwickeln sich nicht selten längere Unterhaltungen über persönliche Herausforderungen und mögliche Hilfsangebote. „Gerade dieser direkte Austausch macht den besonderen Wert von FRiTZi aus und zeigt, wie wichtig niederschwellige Präsenz im öffentlichen Raum ist“, betont Kahr.