30 Jahre Cineplexx Graz: Zum Geburtstag gibt es Kinotickets ab 5 Euro

Popcorn in der Hand, die Lichter gehen aus und auf der Leinwand beginnt eine neue Geschichte: Für viele Grazerinnen und Grazer gehören solche Momente seit Jahrzehnten einfach dazu. Das Cineplexx Graz wird 30 Jahre alt.

Popcorn in der Hand, die Lichter gehen aus und auf der Leinwand beginnt eine neue Geschichte: Für viele Grazerinnen und Grazer gehören solche Momente seit Jahrzehnten einfach dazu. Das Cineplexx Graz wird 30 Jahre alt.

Popcorn in der Hand, die Lichter gehen aus und auf der Leinwand beginnt eine neue Geschichte: Für viele Grazerinnen und Grazer gehören solche Momente seit Jahrzehnten einfach dazu. Das Cineplexx Graz wird 30 Jahre alt. Seit 1996 ist das Kino ein beliebter Treffpunkt für Filmfans. Zum runden Geburtstag wird jetzt gefeiert. Von Freitag, 16. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober 2026, wartet ein dreitägiges Programm auf die Besucher.

Zum Geburtstag gibt es Kinotickets ab 5 Euro

Den Auftakt macht am Freitag, 16. Oktober, eine Aktion, die vor allem Filmfans freuen dürfte: Kinotickets sind an diesem Tag bereits ab 5 Euro erhältlich. Wer also schon länger einen Film auf der großen Leinwand sehen wollte, könnte das Jubiläum für einen Kinobesuch nutzen. Allerdings gilt es, auf die Details zu achten: Etwaige Aufschläge können hinzukommen. IMAX- und MX4D-Vorstellungen sind von der Aktion ausgenommen.

Am Samstag wird das Kino zur Gaming-Arena

Am Samstag, 17. Oktober, steht dann nicht nur die Leinwand im Mittelpunkt. Beim sogenannten „Street Fighter Day“ dreht sich alles um Gaming und Kampfkunst. Das Körper Kampfkunst Center Zmugg zeigt im Kinofoyer verschiedene Showkämpfe. Wer möchte, kann sich auch selbst beteiligen. Für Gamingfans gibt es ebenfalls einiges zu entdecken: In einer eigenen Gaming-Ecke können Besucher die Entwicklung der bekannten Videospielreihe „Street Fighter“ kennenlernen, von den frühen Versionen bis zum aktuellen „Street Fighter 6“. Besonders spannend dürfte die „Street Fighter Showdown Challenge“ werden. Dabei treten Spieler direkt auf der großen Kinoleinwand gegeneinander an.

Zaubershows und Geburtstagstorte am Sonntag

Der letzte Jubiläumstag, Sonntag, 18. Oktober, steht ganz im Zeichen der Familien. Vor allem für die jüngsten Kinobesucher ist ein abwechslungsreiches Programm geplant. Zauberhexe Trixika wird um 13.45 Uhr und um 15 Uhr auftreten. Die beiden Zaubershows dauern jeweils rund 30 Minuten. Dazu gibt es Luftballontiere, Walking Characters und ein Glücksrad mit Gewinnmöglichkeiten. Ein besonderer Moment ist für 15.30 Uhr vorgesehen: Dann wird die große Geburtstagstorte angeschnitten. Diese Aufgabe übernimmt ein Vertreter der Stadt Graz.