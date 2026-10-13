Nach 25 Jahren: Bekanntes Grazer Traditionslokal wird umgebaut

Wer in Graz Lust auf ein belegtes Brötchen hat, kennt diese Adresse. Doch beim traditionsreichen Frankowitsch in der Innenstadt stehen Veränderungen bevor. Nach rund 25 Jahren soll ein Teil des Lokals modernisiert werden.

Es gibt Lokale, die gehören zu Graz wie der Uhrturm zum Schlossberg. Eines davon ist zweifellos der Frankowitsch in der Stempfergasse. Seit Jahrzehnten zieht das Traditionsgeschäft mit seinen belegten Brötchen, süßen Köstlichkeiten und Feinkostprodukten zahlreiche Besucher an. Nun stehen beim beliebten Treffpunkt in der Grazer Innenstadt Veränderungen bevor. Ein Teil des Lokals soll umgebaut werden.

Nach rund 25 Jahren ist es wieder so weit

Konkret geht es um den Bereich rund um die bekannte Brötchenbar. Dort soll nach vielen Jahren wieder modernisiert werden. Die letzte größere Adaptierung liegt mittlerweile rund 25 Jahre zurück. Seither hat sich einiges verändert, vor allem bei den technischen Anforderungen. Deshalb sei es nun an der Zeit, diesen Teil des Traditionslokals auf den neuesten Stand zu bringen.

©5 Minuten Seit Jahrzehnten zieht das Traditionsgeschäft mit seinen belegten Brötchen, süßen Köstlichkeiten und Feinkostprodukten zahlreiche Besucher an.

Umbau könnte im Februar starten

Bis die ersten Arbeiten beginnen, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Nach aktuellem Planungsstand könnte der Umbau im Februar 2027 stattfinden. Ein endgültiger Termin steht laut den vorliegenden Informationen noch nicht fest. Für viele Stammgäste dürfte aber vor allem eine andere Frage entscheidend sein: Muss man während der Arbeiten auf die beliebten Frankowitsch-Brötchen verzichten? Die Antwort fällt ganz klar aus: Nein. Auch während der Bauarbeiten läuft der Normalbetrieb weiter.

Seit 1932 eine feste Größe in Graz

Die Geschichte des Frankowitsch reicht bis ins Jahr 1932 zurück. Über die Jahrzehnte hat sich das Familienunternehmen zu einer bekannten Adresse für Feinkost und kleine kulinarische Pausen entwickelt. Besonders die frisch belegten Brötchen haben längst Kultstatus erreicht. Ob für die Mittagspause, einen schnellen Snack zwischendurch oder einen besonderen Anlass: Für viele Grazer gehört ein Besuch beim Frankowitsch einfach dazu. Neben dem Stammhaus in der Stempfergasse ist das Unternehmen auch mit dem „Frankowitschi“ am Hauptplatz und dem „Spontanowitsch“ am Kaiser-Josef-Platz vertreten.