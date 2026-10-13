Besondere Überraschung zum 80er: Hans Roth übernimmt Patenschaft

Eine Überraschung, die noch viele Jahrzehnte Freude bereiten soll: Saubermacher-Gründer Hans Roth wurde zu seinem 80. Geburtstag mit einem ganz besonderen Geschenk geehrt. Dafür ging es am Montag mitten in den Grazer Augarten.

Was schenkt man einem Mann, der in seinem Leben bereits so viel erreicht hat? Zum 80. Geburtstag von Saubermacher-Gründer Hans Roth haben sich die Stadt Graz und Servus Abfall etwas Besonderes einfallen lassen. Statt eines klassischen Geburtstagsgeschenks gab eine eigene Baumpatenschaft. Im Grazer Augarten wächst nun eine Platane, die dem Unternehmer gewidmet ist.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Bei der feierlichen Übergabe waren neben dem Jubilar auch Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie Frank Dicker, Geschäftsführer von Servus Abfall.

Ein Baum für Hans Roth im Grazer Augarten

Für das Geschenk wurde bewusst ein Platz im Augarten gewählt, an dem zuvor ein kranker Baum entfernt werden musste. Die neu gepflanzte Platane soll dort künftig wachsen und eines Tages mit ihrer großen Krone Schatten spenden. Bei der feierlichen Übergabe waren neben dem Jubilar auch Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie Frank Dicker, Geschäftsführer von Servus Abfall. „Der Baum steht für all die positiven Attribute von Hans Roth, einer herausragenden Persönlichkeit an der Spitze eines jahrzehntelang gewachsenen Unternehmens“, erklärte Kahr. Besonders hob sie das soziale Engagement des Unternehmers hervor. Roth habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen anderer Menschen.

Warum ausgerechnet eine Platane?

Hinter der Wahl des Baumes steckt mehr als nur eine symbolische Geste. Ursprünglich war auch ein Rot-Ahorn im Gespräch. Dieser hätte zwar aufgrund des Namens gut zum Jubilar gepasst, wurde wegen seiner geringeren Eignung für zunehmende Trockenheit aber nicht ausgewählt. Die Entscheidung fiel schließlich auf eine Platane, die mit den klimatischen Herausforderungen besser zurechtkommen soll. Auch Servus-Abfall-Geschäftsführer Frank Dicker fand bei der Übergabe persönliche Worte: „Die starken Wurzeln stehen für Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Werte und für Überzeugungen, denen du über all die Jahre treu geblieben bist.“

Vom regionalen Betrieb zum internationalen Konzern

Hans Roth feierte bereits am 2. Oktober seinen 80. Geburtstag. Der Unternehmer gründete Saubermacher und entwickelte den einst regionalen Entsorgungsbetrieb zu einem international tätigen Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitern. Für seine wirtschaftlichen Leistungen sowie sein Engagement im Umwelt- und Sozialbereich erhielt Roth im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen. Dazu zählen unter anderem das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark.