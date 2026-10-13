Neuer Landesinnungsmeister: Gregor Zaki vertritt steirische Bestatter

Gregor Zaki ist neuer Landesinnungsmeister der steirischen Bestatter. Der Geschäftsführer der Bestattung Graz GmbH ist in der Branche längst kein Unbekannter: Bereits seit 2016 war er als Stellvertreter in der Landesinnung tätig. Nun übernimmt er die Leitung der Interessenvertretung. Auch die Holding Graz gratuliert ihm zu seiner neuen Funktion und sieht darin eine Anerkennung seiner langjährigen Arbeit.

Seit über 20 Jahren in der Branche tätig

Bereits im Jahr 2005 übernahm Zaki die Gesamtverantwortung für das Bestattungswesen innerhalb der Holding Graz. Seither leitet er die Bestattung Graz GmbH als Geschäftsführer und gewerberechtlicher Geschäftsführer. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen laut Holding Graz zum steirischen Marktführer und setzte verstärkt auf moderne Bestattungskultur sowie alternative Beisetzungsformen.

„Den Betrieben eine starke Stimme geben“

Holding-Graz-CEO Gert Heigl zeigt sich erfreut über die Ernennung: „Gregor Zaki vereint tiefes wirtschaftliches Know-how aus unserem Konzernmanagement mit einem feinen Gespür für die sensiblen Anliegen der Branche.“ Zaki selbst möchte in seiner neuen Funktion vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben stärken. „Für mich steht der direkte Austausch mit unseren Betrieben im Mittelpunkt. Wir wollen ihre Anliegen aufnehmen, konkrete Lösungen vorantreiben und den steirischen Bestattungsunternehmen in der Branche eine starke Stimme geben“, erklärt der neue Landesinnungsmeister.