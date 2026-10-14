Ein Paradies für Leseratten: Bücherflohmarkt steigt bei Graz

Leseratten und Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Wochenende findet in der Kulturhalle in Hart bei Graz ein großer Bücherflohmarkt statt. Dabei können Besucher günstig neuen Lesestoff ergattern oder einfach ein wenig schmökern.

Die zehn ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bibliothek Hart bei Graz haben ihre Bücherregale durchforstet und zahlreiche Exemplare aussortiert. Diese warten auf dem Flohmarkt am Wochenende auf neue Besitzer. Das Angebot reicht von Kinderbüchern über Sachbücher bis hin zu Romanen. „Wer nicht gezielt sucht, ist zum Schmökern ebenso herzlich willkommen“, heißt es seitens der Gemeinde Hart bei Graz. Für eine gemütliche Pause zwischendurch werden außerdem Kaffee und Kuchen angeboten. Der Erlös aus dem Bücherverkauf kommt direkt der Bibliothek zugute und wird für den Ankauf neuer Bücher verwendet.

14.000 Medien in der Bibliothek

Die Bibliothek Hart bei Graz ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde und wird von zehn Ehrenamtlichen betreut. Insgesamt stehen dort rund 14.000 Medien zur Verfügung, die von etwa 1.200 Lesern genutzt werden. Der Bücherflohmarkt findet am Samstag, 17. Oktober, und Sonntag, 18. Oktober, jeweils von 9 bis 15 Uhr im Foyer der Kulturhalle in der Pachern-Hauptstraße 97 statt. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann die Haltestelle „Pachern Zentrum“ nutzen.