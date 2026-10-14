15-Jährige lehnte Sex-Angebot ab: Treffen eskalierte

Ein 22-jähriger Grazer bot einer 15-Jährigen auf TikTok Geld für Oralsex an. Vor Gericht wurde er zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.

Ein Chat auf TikTok führte einen 22-Jährigen am Dienstag vor das Grazer Straflandesgericht. Er hatte einer damals 15-Jährigen Geld für Oralverkehr angeboten. Wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen musste er sich dafür vor Gericht verantworten. Der junge Mann erklärte, die Jugendliche zuvor nicht gekannt zu haben. Er sei durch den Algorithmus der Plattform auf sie aufmerksam geworden. Vor Gericht zeigte er sich beschämt über seine Nachrichten und räumte ein, dass sein Verhalten nicht angemessen gewesen sei.

Angebot stieg auf 4.500 Euro

Der Angeklagte beteuerte, seine Nachrichten seien nicht ernst gemeint gewesen. Er habe das Mädchen lediglich provozieren wollen. Die Richterin hielt ihm jedoch vor, dass er den angebotenen Betrag im Chat mehrfach erhöht hatte bis schließlich 4.500 Euro im Raum standen. Der 22-Jährige bestritt, das Vorhaben tatsächlich umsetzen zu wollen. Nach eigenen Angaben hat er kein Einkommen und Schulden in Höhe von 7.500 Euro. Obwohl die Jugendliche das Angebot ablehnte, drängte der Grazer anschließend auf ein persönliches Treffen. Er gab an, sich bei ihr entschuldigen zu wollen.

Treffen endete mit Prügelattacke

Bei dem Treffen tauchten neben der Jugendlichen weitere Männer auf. Diese schlugen den 22-Jährigen zusammen. Der Vorfall brachte den Chat und das sexuelle Angebot schließlich ans Licht. Der Verteidiger argumentierte vor Gericht, sein Mandant habe durch die Attacke bereits eine Art Strafe erhalten. Die Richterin ließ dieses Argument jedoch nicht gelten und lehnte eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen ab.

Bedingte Haft für den 22-Jährigen

Das Gericht berücksichtigte bei der Strafbemessung das Geständnis des Angeklagten und seine bisherige Unbescholtenheit. Verhängt wurden drei Monate bedingte Freiheitsstrafe mit einer Probezeit von drei Jahren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Richterin warnte zugleich vor Selbstjustiz und appellierte daran, bei solchen Vorfällen die Polizei einzuschalten. Ob es sich bei den Angreifern um Brüder der 15-Jährigen handelte, wird noch ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert