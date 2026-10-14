Paar besucht Pizzeria bei Graz: Dann helfen sie, flüchtigen Dieb zu stoppen

Ein aufmerksamer Radfahrer hat am Sonntagabend, dem 11. Oktober, in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) einen mutmaßlichen Autodieb gestellt. Der 58-jährige Grazer war kurz nach 19 Uhr auf der Feldkirchner Straße unterwegs, als er auf einem Parkplatz einen Mann bemerkte, der die Heckscheibe eines abgestellten Autos einschlug. Der Verdächtige soll anschließend einen Rucksack und eine Tasche aus dem Fahrzeug genommen haben. Darin befanden sich wertvolle Mineralien und Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Wagen gehörte einem 56-jährigen Deutschen. Der Radfahrer machte lautstark auf den Vorfall aufmerksam und lief dem Mann nach, der mit der Beute zu Fuß flüchtete.

Junges Paar verständigte die Polizei

Auch ein 20-jähriger Grazer und seine 21-jährige Partnerin wurden auf den Vorfall aufmerksam. Die beiden hielten sich gerade in der nahegelegenen Pizzeria auf. Während der junge Mann mit seinem Auto versuchte, dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden, setzte seine Begleiterin einen Notruf ab. Als der Verdächtige mit einem Schraubenzieher auf die beiden losgehen wollte, wichen sie zurück. Der Radfahrer konnte schließlich einen günstigen Moment nutzen, dem Mann die gestohlenen Gegenstände abnehmen und ihn zu Boden bringen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den Verdächtigen fest. Die alarmierten Beamten nahmen den 28-Jährigen fest. Die gesamte Beute konnte sichergestellt werden.

Verdächtige sollen Mineralienmessen besucht haben

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der festgenommene Italiener mit drei weiteren Personen gezielt Veranstaltungen in Österreich besucht haben dürfte. Die Gruppe soll am 8. Oktober aus Italien eingereist sein und unter anderem die Innsbrucker Herbstmesse, die Welser Münzbörse sowie die Kunstmesse „FAIR FOR ART Vienna“ besucht haben. Am 11. Oktober hielt sie sich schließlich bei den Grazer Mineralientagen in der KUSS-Halle südlich von Graz auf. Dort dürfte das spätere Opfer ins Visier der Gruppe geraten sein. Die Ermittlungen dazu laufen.

Fahndung nach drei weiteren Verdächtigen

Der 28-Jährige bestritt bei seiner Einvernahme die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Drei mutmaßliche Komplizen konnten zunächst flüchten. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 52-jährigen Kroaten sowie zwei Frauen aus Bosnien im Alter von 47 und 50 Jahren. Ihre Identitäten seien bereits bekannt, nach ihnen werde gefahndet. Alle vier Verdächtigen sollen in Italien bereits wegen ähnlicher Eigentumsdelikte vorbestraft sein.

Polizei erinnert an Zivilcourage

Der Vorfall zeigt laut Polizei, wie wichtig aufmerksames Handeln und rasche Verständigung der Einsatzkräfte sein können. Gleichzeitig warnt sie davor, sich bei gefährlichen Situationen selbst in Gefahr zu bringen. „Zivilcourage braucht keine Heldentaten. Manchmal braucht es nur offene Augen, eine klare Entscheidung und den Mut, nicht wegzusehen. Die eigene Sicherheit muss dabei immer Vorrang haben“, betont Polizeisprecher Markus Lamb. Um Menschen zu würdigen, die in solchen Situationen Verantwortung übernehmen, vergeben die Landespolizeidirektion Steiermark und der Landesclub Steiermark des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich auch heuer den „COURAGE-Award“. Die Preisverleihung ist für den 26. November 2026 in der Raiffeisen-Landesbank in Raaba-Grambach geplant.