„Was soll schon passieren?“, dachte sie die Grazerin, als sie ganz unverbindlich zwei Fotos versendete. Sie setzte sich schließlich gegen 300 Bewerber durch und stellt sich jetzt der großen TV-Back-Challenge auf JOYN & Puls 4.

„Was soll schon passieren?“, dachte sie die Grazerin, als sie ganz unverbindlich zwei Fotos versendete. Sie setzte sich schließlich gegen 300 Bewerber durch und stellt sich jetzt der großen TV-Back-Challenge auf JOYN & Puls 4.

Eine Sachertorte zum 90. Geburtstag ihrer Urgroßmutter, selbst beigebrachte Backtechniken und eine spontane Bewerbung: Für Alina aus Graz führte die Leidenschaft fürs Backen bis ins Fernsehen. Die 29-Jährige ist ab 27. Oktober eine der Kandidatinnen der ersten österreichischen Staffel von „Das große Backen“ auf JOYN & Puls 4. Gegenüber 5 Minuten erzählt sie, warum sie sich am liebsten an komplizierte Rezepte wagt und wie sie überhaupt auf die Idee kam, mitzumachen.

©PULS 4_Joerg Klickermann Grazerin Alina schafft es zu „Das große Backen“.

Schon als Kind in der Küche mit dabei

Ihre Begeisterung für Kuchen und Torten entwickelte Alina bereits in ihrer Kindheit. Wie sie im Gespräch mit 5 Minuten erzählt, gehörten frisch zubereitete Speisen bei ihrer Familie immer zum Alltag. Ihre Eltern hätten viel selbst gekocht und gebacken, Kuchen sei am Wochenende selbstverständlich gewesen. Besonders früh wagte sie sich an einen altbewährten Klassiker: „Das Erste, an das ich mich erinnere, ist eine Sachertorte, die ich mit zehn Jahren meiner Urlioma zum 90. Geburtstag gebacken habe“, erzählt die Grazerin. Ob sie damals tatsächlich schon so viel selbst gemacht habe, wie sie heute glaubt, könne sie allerdings nicht mehr mit Sicherheit sagen. Während sie früher vor allem gemeinsam mit ihren Eltern backte, vertiefte sie ihr Wissen während der Corona-Pandemie. Mit Videos brachte sie sich neue Techniken bei und begann, sich intensiver mit anspruchsvollen Rezepten auseinanderzusetzen.

Schokolade und Croissants sind ihre Favoriten

Wenn es um ihre persönlichen Lieblingssüßspeisen geht, muss Alina nicht lange überlegen: Sie liebt alles mit Schokolade. Besonders viel bedeutet ihr die Sachertorte nach dem Familienrezept. Auch Croissants haben es ihr angetan. Bei einem Besuch in Paris hat sie sich durch zahlreiche Croissants und andere Blätterteig-Köstlichkeiten probiert. Gerade solche Spezialitäten reizen die Hobbybäckerin, die gerne Neues ausprobiert und sich auch an aufwendige Kreationen heranwagt. Im Durchschnitt backt Alina ein- bis zweimal pro Woche. Ihre Kreationen landen dabei nicht nur auf dem eigenen Teller. Familie, Freunde, Kollegen und Nachbarn dürfen regelmäßig kosten. Auch für Geburtstage oder Hochzeiten wird sie immer wieder um selbstgemachte Köstlichkeiten gebeten.

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„Geht nicht, gibt’s nicht“

Ein bestimmtes Rezept, für das sie besonders bekannt ist, gibt es laut Alina nicht unbedingt. Vielmehr sei es ihre Experimentierfreude, die sie auszeichne. „So ein bisschen nach dem Motto ‚Geht nicht, gibt’s nicht‘, versuch ich mich gern über komplizierte Back-Challenges“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Während andere beim Backen entspannen, sucht sie bewusst die Herausforderung. Am liebsten probiert sie Rezepte aus, die sie noch nicht kennt und die sie technisch fordern. Dass dabei nicht immer alles auf Anhieb funktioniert, gehört für sie dazu. Ihr kreativer Berufsalltag spielt dabei ebenfalls eine Rolle: Als Redakteurin und Reporterin bei der Wirtschaftskammer Steiermark ist sie viel unterwegs und produziert unter anderem Videobeiträge. Zu Hause schätzt sie es, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen.

Kleine Küche und große Herausforderungen

Die Vorbereitung auf die Puls 4-Show brachte allerdings auch praktische Schwierigkeiten mit sich. Denn Alina backt in einer eher kleinen, älteren Küche. Besonders im Sommer wird das zur Herausforderung. Während einer Hitzewelle, in der sie sich auf „Das große Backen Österreich“ vorbereitete, hat es in ihrer Küche zeitweise fast 40 Grad gehabt. Dazu kommt ein kleiner Kühlschrank, in dem größere Torten kaum Platz finden. Ihre Backwerke müssen deshalb oft rasch gegessen werden – an freiwilligen Testpersonen mangelt es der Grazerin ohnehin nicht, erzählt die Grazerin schmunzelnd. Bei der Ausstattung kann sie hingegen auf hochwertige Utensilien zurückgreifen. Seit Jahren bekommt sie von ihrer Familie und ihrem Partner regelmäßig Backzubehör geschenkt. Ein besonderes Geschenk erhielt sie heuer von ihrem Freund: eine neue Kenwood-Küchenmaschine, die sie zusätzlich für die Show motivieren sollte. Trotz aller Technik hat Alina aber eine klare Priorität: „Aber am wichtigsten sind einfach hochwertige Lebensmittel, die verarbeitet werden – kneten können auch die Hände zur Not.“

So kam es zur Bewerbung für „Das große Backen Österreich“

Die Idee, selbst bei einer Backshow anzutreten, entstand ursprünglich eher scherzhaft. Gemeinsam mit ihrem Freund hatte Alina früher gerne die deutsche Ausgabe von „Das große Backen“ geschaut. Dabei habe sie einmal gemeint, dass sie sich bewerben würde, sollte es das Format auch in Österreich geben. Als sie später auf Instagram einen Hinweis entdeckte, der auf die neue Sendung hindeutete, wurde sie aufmerksam. Besonders ein Beitrag von Konditorweltmeisterin Eveline Wild mit einer Schoko-Himbeer-Torte ließ sie vermuten, dass etwas bevorstehen könnte. Mit ihrem Freund machte sie schließlich sogar eine Wette daraus. Die Bewerbung selbst erschien ihr zunächst unkompliziert: Gefordert waren zu Beginn lediglich zwei Fotos. „Was soll schon passieren? Das kann eh unmöglich was werden“, hat sie sich gedacht. Doch aus dem vermeintlich aussichtslosen Versuch wurde tatsächlich eine Einladung zur Puls 4-Show, bei der sich fast 300 Personen beworben hatten. Nun kann die Grazerin zeigen, was sie aus ihrer Experimentierfreude, ihrer Erfahrung und ihrer Liebe zu anspruchsvollen Rezepten macht. Ob ihre kreativen Ideen auch vor der Jury bestehen, wird sich in der ersten österreichischen Staffel von „Das große Backen“ zeigen.

©PULS 4_Joerg Klickermann Acht Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen kämpfen bei „Das große Backen Österreich“ um den Sieg.