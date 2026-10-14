„Etwas Besonderes, aber entspannt“: Neues Lokal startet in Graz

Am Grazer Lendkai steht ein gastronomischer Neustart bevor: Wo bis vor Kurzem das Restaurant „Caylend“ Gäste empfing, soll mit dem „Marlé“ ein neues Lokal eröffnen. Nach zwölf Jahren hatte das bisherige Haubenlokal im September geschlossen. Hinter dem neuen Betrieb steht Marco Wochoska, der sich mit dem Projekt einen langjährigen Wunsch erfüllen möchte. Gegenüber 5 Minuten verrät er, was Gäste im neuen Lokal beim Mariahilferplatz erwartet.

Gastronom mit Erfahrung übernimmt „Caylend“-Standort

„Mit MARLÉ erfülle ich mir eigentlich einen Wunsch, den ich schon sehr lange habe – mein eigenes Lokal“, erzählt Wochoska. Der Gastronom ist bereits seit seinem 15. Lebensjahr in der Branche tätig. Erfahrungen sammelte er unter anderem in Gasthäusern, während Wintersaisonen in Oberlech und zuletzt als Barchef in Graz. Mit seinem eigenen Lokal möchte er diese Erfahrungen nun in ein persönliches Konzept einfließen lassen.

Österreichische Küche mit mediterranen Einflüssen

Kulinarisch soll das „Marlé“ auf österreichische Gerichte setzen, die durch mediterrane und internationale Einflüsse ergänzt werden. Geplant ist eine bewusst überschaubare Speisekarte, die regelmäßig angepasst wird. Dabei sollen hochwertige Zutaten und die Präsentation der Gerichte eine wichtige Rolle spielen. Das Lokal soll allerdings nicht ausschließlich für ein ausgedehntes Abendessen gedacht sein. Auch Gäste, die nur ein Glas Wein oder einen Cocktail genießen möchten, sollen sich willkommen fühlen. Für den kleineren Hunger ist zusätzlich Barfood vorgesehen. „Es soll schon etwas Besonderes sein, aber trotzdem entspannt bleiben“, beschreibt Wochoska seine Vorstellungen. Niemand müsse sich besonders gut mit Wein oder Essen auskennen, um das Angebot genießen zu können.

Wein, Cocktails und gemütliche Atmosphäre

Neben der Küche soll auch das Getränkeangebot einen wichtigen Platz einnehmen. Der Betreiber legt besonderen Wert auf Wein, klassische Cocktails und eigene Kreationen. Das „Marlé“ soll damit sowohl für ein Abendessen als auch für einen späteren Drink eine passende Adresse sein. Auch bei der Gestaltung setzt Wochoska auf eine warme Atmosphäre. Beige, Olivgrün und Dunkelblau sollen den Stil prägen, ergänzt durch angenehmes Licht und eine gemütliche Einrichtung. Seine Vorstellung beschreibt der Betreiber so: Er möchte einen Ort schaffen, an dem man gut essen, sich wohlfühlen und anschließend noch auf einen Drink sitzen bleiben kann.

Eröffnung steht kurz bevor

Das neue Lokal befindet sich am Lendkai an der Ecke Stigergasse, gegenüber dem Erich-Edegger-Steg. Laut der Website von „Marlé“ ist die Eröffnung für den 22. Oktober geplant. Damit soll die bekannte Gastrofläche nach der Schließung des „Caylend“ schon bald wieder Gäste empfangen. Mit der Kombination aus Restaurant und Bar setzt der neue Betreiber auf ein Konzept, das gutes Essen und einen entspannten Abend miteinander verbinden soll.