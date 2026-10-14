Erfolg für Grazer Pizzeria: Pizzaiolo schafft es aufs Siegerpodest in Neapel

Fabrizio Capobianco von der Grazer Pizzeria „O’ Sole ’e Napule“ erreichte bei einem Pizza-Wettbewerb in Neapel den dritten Platz. Nun wartet mit einem europäischen Bewerb in London die nächste Herausforderung.

Ein internationaler Erfolg für die Grazer Gastronomie: Fabrizio Capobianco, Inhaber der Pizzeria „O’ Sole ’e Napule“, erreichte im September 2026 beim „Vera Pizza Napoletana Champion“ in Neapel den dritten Platz in der Kategorie Marinara. Für den gebürtigen Neapolitaner hat gerade diese Pizzasorte eine besondere Bedeutung. Sie kommt mit wenigen Zutaten aus und verlangt deshalb viel handwerkliches Können. Neben dem Teig müssen auch Tomatensauce, Knoblauch, Oregano und Olivenöl sowie die Zubereitung im Holzofen perfekt zusammenspielen.

©Refuge Studio Der Grazer Pizzaiolo Fabrizio Capobianco schaffte es mit seiner Pizza Marinara… ©Refuge Studio …auf den dritten Platz beim „Vera Pizza Napoletana Champion“ in Neapel.

Tradition aus Neapel in Graz

Mit seiner Pizzeria möchte Capobianco mehr als nur neapolitanische Pizza anbieten. Im Mittelpunkt stehen für ihn auch die Herkunft der Zutaten, die traditionelle Zubereitung und die Kultur hinter dem italienischen Klassiker. „Ich möchte nicht nur Pizza aus Neapel nach Österreich bringen. Ich möchte das Handwerk, die Produkte und die Kultur dahinter weitergeben“, erklärt der Gastronom. In Graz verbindet „O’ Sole ’e Napule“ zwei Institutionen, die sich der neapolitanischen Pizzatradition widmen: die AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), die Standards für die traditionelle Pizza festlegt, und die APN (Associazione Pizzaiuoli Napoletani), die das Handwerk der Pizzaiuoli fördert. Zusätzlich beteiligt sich der Betrieb am Projekt „Pizza Napoletana 100% Campana“. Dabei geht es insbesondere um die Herkunft und Rückverfolgbarkeit von Zutaten aus der süditalienischen Region Kampanien.

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Nächster Halt: European Pizza Chef Competition in London

Nach dem Erfolg in Neapel steht für Capobianco bereits die nächste internationale Herausforderung bevor. Er wurde als Finalist für die „European Pizza Chef Competition 2026“ in London ausgewählt. Damit geht es für den Grazer Pizzaiolo von einem Wettbewerb in seiner Heimatstadt Neapel auf die europäische Bühne. Für Capobianco bleibt die traditionelle neapolitanische Pizza auch künftig mehr als ein Gericht: Sie steht für ein Handwerk, das über Generationen weitergegeben wird und das er in Graz erlebbar machen möchte. Die Pizzeria „O’ Sole ’e Napule“ schaffte es übrigens beim Falstaff-Ranking der beliebtesten Pizzerien in der Steiermark unter die Top 10. Mehr dazu hier: Falstaff-Voting: Das sind die besten Pizzerien der Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert