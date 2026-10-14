Grazer Derby: Das müssen Fans am Sonntag beachten

Am Sonntag treffen Sturm Graz und der GAK aufeinander. Rund um das Stadion Liebenau richtet die Polizei einen Sicherheitsbereich ein. Wer ein Betretungsverbot missachtet, muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, steht in Graz das nächste Stadtderby auf dem Programm: Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft um 17 Uhr auf den Grazer AK 1902. Im Zusammenhang mit dem Bundesligaspiel hat die Landespolizeidirektion Steiermark einen Sicherheitsbereich rund um das Stadion Graz-Liebenau verordnet. Die Verordnung gilt am Spieltag von 10 bis 24 Uhr. Mit der Maßnahme soll die Polizei bei gefährlichen Vorfällen im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung einschreiten können.

Diese Straßen begrenzen die Sicherheitszone

Der Sicherheitsbereich umfasst das Gebiet innerhalb der folgenden Straßenzüge: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151.

©LPD STMK Verordneter (markierter) Sicherheitsbereich für das Grazer Derby am Sonntag.

Polizei kann Personen verweisen

Innerhalb des Sicherheitsbereichs kann die Polizei Personen wegweisen, wenn diese im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum begehen oder bereits begangen haben. Für diese Personen gilt zugleich ein Betretungsverbot. Wer trotz eines solchen Verbots in den Sicherheitsbereich zurückkehrt oder ihn betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dafür droht eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro. Kann diese nicht bezahlt werden, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen vorgesehen. Setzen Betroffene ihr strafbares Verhalten trotz Abmahnung fort, können sie außerdem festgenommen werden.