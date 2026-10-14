„Ruah.“ sperrt in der Grazer Innenstadt auf: Wann das neue Cafe seine Pforten öffnet

Das neue Café „Ruah.“ in der Grazer Herrengasse steht kurz vor dem Start. Am 20. Oktober um 8 Uhr öffnet Betreiberin Damina Stevenson erstmals ganz offiziell die Türen.

In der Grazer Innenstadt steht eine Neueröffnung bevor: Das Café „Ruah.“ in der Altstadtpassage in der Herrengasse 7 öffnet am 20. Oktober um 8 Uhr. Hinter dem Projekt steht Damina Stevenson, die ihre Community auf Instagram schon seit längerer Zeit an der Entstehung des Lokals teilhaben lässt. Bis zur Eröffnung wurde in den Räumlichkeiten umgebaut und vorbereitet. Bereits zum Aufsteirern-Wochenende im September hatte das Café für zwei Tage vorübergehend geöffnet – damals noch mitten in den laufenden Arbeiten.

Coffee Bar statt klassisches Café

Mit „Ruah.“ soll in der Grazer Innenstadt ein Ort entstehen, der bewusst einen Gegenpol zum Trubel der Stadt bildet. Geplant ist keine klassische Kaffeehausatmosphäre, sondern eine kleine Coffee Bar mit Schwerpunkt auf hochwertigen Kaffeespezialitäten. Auf rund 25 Quadratmetern soll das Angebot neben Kaffee auch Matcha, Chai, Kakao und saisonale Getränke umfassen. Ergänzt wird die Auswahl durch kleine, selbstgemachte Speisen.

Betreiberin nimmt Community auf Instagram mit

Wer die Entstehung des neuen Lokals verfolgen möchte, kann dies via Instagram. Dort gibt die Betreiberin bereits seit längerem Einblicke in den Aufbau und die Vorbereitungen für „Ruah.“. Mit dem offiziellen Start am 20. Oktober soll das Café nun vom Projekt zur neuen Anlaufstelle für Kaffeeliebhaber in der Grazer Innenstadt werden.