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Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Rettung, Feuerwehr und Polizei rücken am Mittwoch zu einem Unfall in der Kärntner Straße aus.
Graz
14/10/2026
"Totales Chaos"

Schwerer Unfall bei Kärntner Straße in Graz sorgt für Großeinsatz

Bei der Kreuzung Kärntner Straße/Lazarettgürtel in Graz ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Rettungswagen kollidierte mit einem Privatauto. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort, auch der Verkehr ist betroffen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Ein schwerer Verkehrsunfall sorgt am Mittwoch im Bereich Kärntner Straße/Lazarettgürtel in Graz für einen Einsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Informationen kollidierte ein Rettungswagen mit einem Privatauto. Wie ein Leser gegenüber 5 Minuten berichtet, herrsche in der Umgebung bereits „totales Chaos“. Neben der Rettung sind auch die Polizei und die Feuerwehr vor Ort. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist und ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

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