Neues Sparpaket: Diese Änderungen kommen auf die Grazer zu

Die Stadt Graz arbeitet weiter daran, ihre Finanzen langfristig zu stabilisieren. Nach dem ersten Maßnahmenpaket, das im September vom Gemeinderat beschlossen wurde, liegt nun ein zweites Paket mit rund 55 Einzelmaßnahmen vor. Damit sollen weitere Verbesserungen des operativen Saldos des Haus Graz erreicht werden. Für das Jahr 2027 sind Einsparungen und Verbesserungen von 20,5 Millionen Euro vorgesehen, für 2028 weitere 23,1 Millionen Euro. Gemeinsam mit dem ersten Paket, das für 2027 rund 19,5 Millionen Euro und für 2028 rund 31 Millionen Euro bringen soll, sind damit laut Stadt bereits rund 54,1 Millionen Euro des angestrebten Konsolidierungsvolumens von 65 Millionen Euro erreicht.

Politik muss ebenfalls sparen

Ein Teil der Maßnahmen betrifft die politischen Strukturen. So soll das politische Personal in den Büros der Stadtratsmitglieder reduziert werden. Die Stadt beziffert die Einsparungen dadurch mit insgesamt 400.000 Euro. Auch bei der Klubförderung wird weiter gekürzt: Sie soll um weitere fünf Prozent sinken. Bereits in der vergangenen Gemeinderatsperiode war sie in drei Schritten um jeweils zehn Prozent reduziert worden. Die Bezirksratsbudgets bleiben auf dem bereits um 15 Prozent verringerten Niveau. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont, dass es bei den Maßnahmen nicht um Einsparungen um jeden Preis gehe. „Wir müssen die Stadt finanziell stabil halten, damit wir die Daseinsvorsorge sichern, notwendige Investitionen ermöglichen und weiterhin für die Grazerinnen und Grazer da sein können. Dazu gehört auch, dass die Politik bei sich selbst spart“, erklärt Kahr.

Altstadtbim wird eingestellt

Auch beim öffentlichen Verkehr sind Änderungen geplant. Nach einer einjährigen Evaluierung soll die Altstadtbim mit 1. Jänner 2027 eingestellt werden. Als Begründung nennt die Stadt die gestiegene Zahl an Klimaticket-Nutzern. Dadurch entfalte das Angebot nicht mehr dieselbe Wirkung wie noch vor zehn Jahren. Zudem sollen Besucher die Grazer Innenstadt künftig stärker zu Fuß erkunden und dadurch zur Belebung der Geschäfte und Gastronomiebetriebe beitragen, heißt es von der Stadt. Auch die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel an Adventsamstagen wird eingeschränkt. Die sogenannte Adventfreifahrt soll künftig an drei statt bisher an vier Samstagen angeboten werden.

Schloßbergbahn erhält eigenen Tarif

Bei der Schloßbergbahn ist ebenfalls eine Änderung vorgesehen: Sie soll künftig einen eigenen Tarif erhalten und nicht mehr mit regulären Zeitkarten des Verkehrsverbundes nutzbar sein. Die Stadt begründet diesen Schritt damit, dass die Bahn in erster Linie eine touristische Attraktion und kein Teil des alltäglich genutzten öffentlichen Verkehrs sei. Vergleichbare Angebote gebe es auch in Salzburg, Linz und Innsbruck.

Holding Graz: Weniger Stellen und Änderungen beim Sponsoring

Auch bei der Holding Graz sind weitere Einsparungen geplant. Wie bereits beim Magistrat sollen künftig 25 Prozent der durch Pensionierungen frei werdenden Stellen im Verwaltungsbereich nicht nachbesetzt werden. Beim Sponsoring will die Holding ihre Aktivitäten neu ausrichten. Die Unterstützung für kleine und mittlere Vereine soll langfristig abgesichert werden. Dafür soll das Sponsoring des Profibereichs von SK Sturm Graz, GAK und Graz 99ers nach der aktuellen Spielsaison beendet werden. Die Förderung der Frauen-, Nachwuchs- und Special-Needs-Bereiche dieser Vereine soll hingegen bestehen bleiben. Laut Stadt sollen dadurch Mittel frei werden, um auch künftig zahlreiche kleinere und mittlere Vereine in Graz unterstützen zu können. Auch beim Ressourcenpark sind Änderungen vorgesehen. Die verlängerten Öffnungszeiten an langen Samstagen im Sommer bis 20 Uhr sollen wegen der schwachen Nachfrage entfallen. Künftig gelten reguläre Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Jobticket und Pensionsanpassung werden geändert

Weitere Maßnahmen betreffen die Beschäftigten der Stadt und ihrer Beteiligungen. Die bisherige vollständige Kostenübernahme für das Jobticket von Mitarbeitern des Magistrats und der Holding Graz soll durch ein gehaltsabhängiges Zuschussmodell ersetzt werden. Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen sollen dabei stärker unterstützt werden als jene mit höheren Einkommen. Bei den Pensionen bleibt die vom Bund beschlossene Anpassung bestehen. Für pensionierte Beamte der Stadt Graz soll sie mit 1. Juli 2027 in Kraft treten. Damit werden die Auszahlungstermine an jene der pensionierten Beamten des Landes Steiermark angeglichen. Darüber hinaus sollen Miet- und Pachtverträge überprüft und jene ohne ausreichenden Mehrwert für die Grazer Bevölkerung gekündigt werden.

Keine Kürzungen bei Bildung und Sport

Die Stadtregierung will die Einsparungen möglichst breit verteilen und nicht einseitig zulasten der Bevölkerung, von Vereinen und sozialen Angeboten umsetzen. Deshalb sollen die Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen der Stadtregierungsmitglieder auf insgesamt rund 2,2 Millionen Euro begrenzt werden. Die Einsparungen werden laut Stadt gleichmäßig auf die Ressorts verteilt. Insgesamt sollen damit weiterhin rund 80 Millionen Euro für freiwillige Leistungen und Förderungen zur Verfügung stehen. Keine Kürzungen sind in den Bereichen Bildung und Sport vorgesehen. Beide Bereiche sollen ihre Budgets gegenüber dem laufenden Jahr sogar um jeweils 1,39 Prozent erhöhen. Das Sportamt übernimmt künftig außerdem die vollständige Finanzierung der Hallenabgangsdeckung für jene Grazer Sportstätten, die von den Dachsportverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion betrieben werden. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärt dazu: „Wir hätten es uns einfacher machen und pauschal bei den Förderungen und Subventionen kürzen können. Das ist aber nicht unser Zugang. Wir haben intensiv nach anderen Stellschrauben gesucht, hinterfragen Strukturen und Abläufe und setzen auch bei der Politik selbst an.“ Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) spricht sich für gezielte Einsparungen aus. „Sinnvoll sparen, statt rücksichtslos kürzen. Das war unser Anspruch und genau diesen Weg gehen wir nun konsequent Schritt für Schritt, Kompromiss für Kompromiss“, sagt Schwentner. Gleichzeitig müsse die Stadt sicherstellen, dass wichtige Leistungen wie öffentlicher Verkehr, Kinderbetreuung und die Pflege öffentlicher Räume weiterhin gewährleistet werden.

Weitere elf Millionen Euro fehlen noch

Mit dem zweiten Maßnahmenpaket nähert sich Graz dem angestrebten Konsolidierungsziel von 65 Millionen Euro. Rund elf Millionen Euro müssen allerdings noch eingespart beziehungsweise durch weitere Verbesserungen erreicht werden. Mit Donnerstag starten die Budgetgespräche zwischen Finanzstadtrat Eber und den einzelnen Mitgliedern der Stadtregierung. Dabei sollen die Budgets der Ressorts für die kommenden Jahre konkretisiert werden. Im September hatte der Gemeinderat außerdem die Einrichtung einer überparteilichen, beratenden Arbeitsgruppe zur Erarbeitung weiterer Konsolidierungsvorschläge beschlossen. Alle Fraktionen wurden eingeladen, eigene Vorschläge einzubringen. Konkrete Maßnahmenvorschläge kamen laut Stadt von den NEOS und der FPÖ. Diese sollen den zuständigen Stadtsenatsreferenten im Rahmen der Budgetgespräche zur Prüfung übermittelt werden. Darüber hinaus soll im kommenden Gemeinderat die Evaluierung einer strukturellen Optimierung des Haus Graz beschlossen werden. Die Finanzdirektion soll die Ergebnisse spätestens bis Mitte 2027 als Grundlage für eine politische Entscheidung aufbereiten. Eber zeigt sich zuversichtlich, dass auch der noch offene Betrag erreicht werden kann: „Wir haben bereits einen großen Teil des Weges geschafft. Jetzt geht es darum, auch die verbleibenden rund elf Millionen Euro zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass uns das in den nächsten Monaten gelingen wird.“