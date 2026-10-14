Ferrari-Fieber mitten in Graz: Formel-1-Bolide sorgt für Aufsehen

Ein echter Hingucker mitten in der Grazer Innenstadt: Am Mittwoch verwandelte sich der Hauptplatz in einen Treffpunkt für Motorsportfans. Ein originaler Ferrari-Formel-1-Bolide aus der Saison 2024 sorgte für staunende Blicke.

Rennsport-Feeling mitten in der Grazer Innenstadt: Am Mittwoch, 14. Oktober 2026, machte die österreichweite Roadshow der Scuderia Ferrari HP in der steirischen Landeshauptstadt Station. Von 14 bis 19 Uhr konnten Besucher am Hauptplatz den Ferrari SF-24 bestaunen. Das Modell kam in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 zum Einsatz und wurde in Graz als originales Showcar präsentiert. Ermöglicht und organisiert wurde die Tour von der UniCredit Bank Austria, die den Ferrari-Boliden eigens nach Österreich holte. Unter den zahlreichen Motorsportbegeisterten befand sich auch Bürgermeisterin Elke Kahr, die sich die Präsentation nicht entgehen ließ.

Ferrari aus nächster Nähe erleben

Das Herzstück der Roadshow bildete ein spezieller UniCredit-Truck, der direkt aus dem italienischen Maranello angereist war. Auf seiner Tour durch Österreich legt dieser mehr als 2.000 Kilometer zurück. Für die Besucher bot sich eine seltene Gelegenheit, den Formel-1-Boliden aus nächster Nähe zu betrachten und Erinnerungsfotos zu machen. Zusätzlich konnten Motorsportfans an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dabei werden unter anderem exklusive Erlebnisse rund um den Formel-1-Grand-Prix 2027 in Spielberg verlost.

©Stadt Graz/Fischer

Graz und die Formel 1 verbindet eine lange Geschichte

Der Besuch des Ferrari-Boliden unterstreicht auch die enge Verbindung zwischen Graz und dem internationalen Motorsport. Mit der Initiative „Schloßberg grüßt Spielberg“ positioniert sich die Stadt seit Jahren als Gastgeberin für Formel-1-Fans aus aller Welt, die rund um die Rennwochenenden am Red Bull Ring in die steirische Landeshauptstadt kommen. Seit 2021 gibt es am Red Bull Ring außerdem eine eigene „Graz-Kurve“. Darüber hinaus gilt Graz als wichtiger Standort für die Entwicklung innovativer Fahrzeugtechnologien. Auch Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur war bereits mehrfach beim Grazer Technologieunternehmen AVL zu Gast. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten des Motorsports haben sich zudem im Goldenen Buch der Stadt verewigt, darunter die ehemaligen Ferrari-Piloten Gerhard Berger und Patrick Tambay.

Nächste Stopps in Linz und Wien

Nach dem Auftritt in Graz setzt die Ferrari-Roadshow ihre Reise durch Österreich fort. Am Donnerstag, 15. Oktober, wird der Bolide am Linzer Hauptplatz präsentiert. Am Freitag, 16. Oktober, macht die Tour schließlich in der Ottakringer-Brauerei in Wien Halt.