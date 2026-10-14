„Schon 20 bis 30 Mal dort“: Elke Kahr schwärmt bei Botschafterinnen-Besuch

Am Mittwoch, 14. Oktober 2026, stattete die lettische Botschafterin Ingrīda Levrence der steirischen Landeshauptstadt ihren ersten offiziellen Besuch ab. Im Grazer Rathaus wurde sie von Bürgermeisterin Elke Kahr empfangen. Bei dem Treffen ging es vor allem darum, bestehende Verbindungen zwischen Graz und Lettland zu stärken und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Levrence vertritt seit September 2025 die Interessen Lettlands in Österreich sowie in Liechtenstein, der Slowakei und der Schweiz. In Graz leben derzeit 168 lettische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz und weitere 85 mit Nebenwohnsitz.

Elke Kahr schwärmt von Lettland

Im Gespräch zeigte sich die Botschafterin besonders an einer engeren Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten sowie am kulturellen Austausch interessiert. „Wir freuen uns, wenn wir die Zusammenarbeit noch enger und aktiver gestalten können“, erklärte Levrence. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr verbindet mit Lettland viel Positives. Sie hat das baltische Land bereits zahlreiche Male besucht und schwärmte von ihren Erfahrungen. „Ich kenne Lettland sehr gut und war selbst sicher schon 20 bis 30 Mal dort. Es ist wunderschön und ich habe immer sehr viel Gastfreundschaft erlebt“, erzählte Kahr.

Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden

Bereits jetzt gibt es zwischen Graz und Lettland verschiedene Kooperationen. Besonders im Bereich Mobilität seien laut Inga Ulmane, Botschaftsrätin für Wirtschaft und Handel, schon erfolgreiche gemeinsame Projekte umgesetzt worden. Auch die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz, der Medizinischen Universität Graz und dem Grazer Technologieunternehmen AVL List wurde bei dem Treffen hervorgehoben. Künftig sollen vor allem die Bereiche Biomedizin, Pharmazie, Mobilität und Smart Cities stärker in den Fokus rücken. Als möglicher nächster Schritt steht ein Besuch einer Grazer Delegation in Lettland im Raum. Dadurch könnten Kontakte zwischen Unternehmen intensiviert und neue Partnerschaften aufgebaut werden. Auch der Austausch zwischen Hochschulen und Studierenden soll weiter gefördert werden.

Graz und Lettland verbindet auch die Kultur

Neben wirtschaftlichen Beziehungen gibt es auch zahlreiche kulturelle Verbindungen. So trug sich die international bekannte lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča im August 2023 anlässlich ihrer Auftritte auf der Schloßbergbühne Kasematten in das Goldene Buch der Stadt Graz ein. Auch beim jährlich stattfindenden Kammermusikfestival sind immer wieder lettische Musiker vertreten. Eine besondere Verbindung besteht zudem durch den Grazer Architekten Volker Giencke. Er entwarf die Konzerthalle „Great Amber“ in der lettischen Hafenstadt Liepāja. Das 2015 eröffnete Gebäude gilt heute als modernes Wahrzeichen der Stadt.

Eintrag ins Goldene Buch

Zum Abschluss ihres Besuchs durfte sich Botschafterin Ingrīda Levrence ebenfalls im Goldenen Buch der Stadt Graz verewigen. Es war ihr erster Besuch in der steirischen Landeshauptstadt. Angesichts der geplanten Vertiefung der Beziehungen könnten weitere folgen.