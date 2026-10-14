Obst direkt vom Baum: Neue Streuobstwiese entsteht in Graz

Hinter dem Park & Ride Fölling in der Mariatroster Straße 381 wird eine neue Streuobstwiese angelegt. Im Mittelpunkt stehen dabei Birnen- und Quittenbäume, die dank ihrer Wurzeln auch längere Trockenperioden gut überstehen können. Die Wiese soll künftig nicht nur frisches Obst liefern, sondern auch zahlreichen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten. Am 9. Oktober 2026 war die Bevölkerung eingeladen, bei der Bepflanzung mitzuhelfen.

Weitere Aktionen in Graz geplant

Die neue Obstwiese ist Teil des dreijährigen Projekts „Wiesenvielfalt – Vielfaltswissen“, mit dem die Stadt Graz ihre Grünflächen ökologisch aufwerten möchte. Umgesetzt wird das Vorhaben von der Natur.Werk.Stadt, die gleichzeitig Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Künftig sind auf der Fläche auch Workshops rund um Obstbaumpflege und das Mähen mit der Sense vorgesehen. Auch an anderen Standorten wird weitergepflanzt: Am 24. Oktober 2026 findet ab 13 Uhr in der Ziegelstraße 110 ein weiterer Pflanztag statt. Dort stehen Edelpflaumen im Mittelpunkt. Bei schlechtem Wetter wird die Aktion auf den 30. Oktober verschoben.