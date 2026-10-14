Große Trauer um Grazer Jazzlegende: Dieter Glawischnig verstorben

Die steirische Musikwelt trauert um einen ihrer bekanntesten Künstler. Der aus Graz stammende Jazzpianist, Komponist und Dirigent Dieter Glawischnig ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die Kunstuniversität Graz (KUG) nimmt Abschied von einem bedeutenden Musiker und Wissenschaftler. Dieter Glawischnig ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der gebürtige Grazer hat die Entwicklung der Jazzmusik in Österreich und darüber hinaus über Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet.

Große Trauer um Dieter Glawischnig

Der 1938 in Graz geborene Pianist, Komponist und Musikwissenschaftler war eng mit der Kunstuniversität Graz verbunden. Bereits 1964 begann er dort zu unterrichten und war später als Professor und Institutsleiter tätig. Er spielte eine wichtige Rolle beim Aufbau der Institute für Jazz und Jazzforschung. Von 2003 bis 2008 gehörte er außerdem dem ersten Universitätsrat der KUG an.

Auch international erfolgreich

1981 wechselte Glawischnig nach Hamburg, wo er an der dortigen Musikhochschule einen Jazzbereich aufbaute. Große Bekanntheit erlangte er als Chefdirigent der NDR-Bigband, die er bis 2008 leitete. Auch mit seiner Formation „The Neighbours“ feierte er internationale Erfolge. Für sein musikalisches Lebenswerk wurde er 2024 mit dem Andrzej-Dobrowolski-Kompositionspreis des Landes Steiermark ausgezeichnet. Die Kunstuniversität Graz würdigt Glawischnig als wichtige Persönlichkeit ihrer Geschichte. Rektor Georg Schulz betont, dass der Musiker die Entwicklung der Hochschule maßgeblich beeinflusst habe. Sein künstlerisches und wissenschaftliches Wirken werde in Erinnerung bleiben.