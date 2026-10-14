Neuer Auto-Schauraum öffnete in Graz seine Pforten

In Graz-Liebenau gibt es eine neue Anlaufstelle für Autointeressierte. Porsche Graz-Liebenau hat einen modernen Schauraum eröffnet, in dem künftig Fahrzeuge von Audi, Škoda, CUPRA und SEAT präsentiert werden.

Nach rund einem Jahr Bauzeit wurde der neue Standort Anfang Oktober fertiggestellt. Am 7. Oktober 2026 fand die offizielle Eröffnungsfeier mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Automobilbranche statt. Seit dem 9. Oktober ist der Schauraum auch für Kunden zugänglich. Das Gebäude befindet sich auf einem rund 6.000 Quadratmeter großen Grundstück und bietet neben den Ausstellungsflächen auch eine Tiefgarage mit 110 Stellplätzen. Im Außenbereich gibt es Platz für etwa 30 Ausstellungsfahrzeuge sowie rund 40 Besucherparkplätze, zehn davon mit Lademöglichkeit.

Neuer Schauraum: Auch auf Nachhaltigkeit wird gesetzt

Beim Neubau wurde laut Porsche Inter Auto auf umweltfreundliche Technik geachtet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll rund 90 Prozent des eigenen Strombedarfs abdecken. Geheizt und gekühlt wird mithilfe einer Wärmepumpe, die ohne fossile Brennstoffe auskommt. Zudem sind etwa 40 Prozent des Grundstücks als Grünflächen vorgesehen. Für das Gebäude wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold angestrebt.