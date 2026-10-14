Tödlicher Unfall mit Rettungswagen in Graz: Lenkerin stirbt nach Kollision

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Graz verlor am Mittwoch eine 85-jährige Autofahrerin ihr Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt, darunter die 31-jährige Lenkerin des Rettungsfahrzeugs schwer.

Ein schwerer Unfall bei der Kärntner Straße in Graz sorgte für einen Großeinsatz. Nun steht fest: Für die 85-jährige Autofahrerin endete der Zusammenstoß tödlich.

Ein schwerer Unfall bei der Kärntner Straße in Graz sorgte für einen Großeinsatz. Nun steht fest: Für die 85-jährige Autofahrerin endete der Zusammenstoß tödlich.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, ereignete sich gegen 13.30 Uhr im Grazer Bezirk Gries ein tragischer Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich Eggenberger Gürtel, Kärntner Straße, Lazarettgürtel und Lazarettgasse kollidierte ein Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes mit einem Pkw, 5 Minuten berichtete: Schwerer Unfall bei Kärntner Straße in Graz sorgt für Großeinsatz. Nun steht fest: Für die 85-jährige Autofahrerin endete der Zusammenstoß tödlich.

Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs

Nach Angaben der Polizei war eine 31-jährige Rettungswagenlenkerin gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Beifahrer auf dem Eggenberger Gürtel in Richtung Süden unterwegs. Das Einsatzfahrzeug hatte sowohl Blaulicht als auch Folgetonhorn eingeschaltet und sollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zur selben Zeit näherte sich eine 85-jährige Autofahrerin auf der Kärntner Straße dem Kreuzungsbereich. Die Frau hatte ihren Pkw zunächst aufgrund einer roten Ampel angehalten. Als die Ampel auf Grün wechselte, setzte sie ihre Fahrt fort und fuhr in die Kreuzung ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es daraufhin zur folgenschweren Kollision.

Tödliche Kollision mit Rettungswagen: 85-Jährige verstorben

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung und eines Ausweichversuchs konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Rettungswagen prallte mit seiner Front gegen die Fahrerseite des Pkw. Die 85-jährige Lenkerin erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in das LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht, wo sie im Schockraum ihren schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

Ersthelfer verletzt sich bei Rettungsversuch

Auch die Besatzung des Rettungswagens blieb nicht unverletzt. Die 31-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ihr 20-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Ein 32-jähriger Passant, der unmittelbar nach dem Unfall versuchte, die eingeklemmte Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug zu befreien, schlug dafür eine Fensterscheibe des Pkw ein. Dabei zog er sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Die drei Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Ein Auszubildender des Bundesheeres, der sich ebenfalls im Rettungsfahrzeug befand, blieb unverletzt.

Rotes Kreuz zeigt sich tief betroffen

Der tödliche Unfall löste beim Roten Kreuz große Betroffenheit aus. Landesrettungskommandant Dr. Peter Hansak sprach den Angehörigen der verstorbenen Frau sein Mitgefühl aus. „Dieser tragische Unfall macht uns zutiefst betroffen. Unser Mitgefühl gilt insbesondere den Angehörigen der verstorbenen Lenkerin. Unseren verletzten Kolleginnen und Kollegen sowie dem verletzten Ersthelfer wünschen wir eine rasche und vollständige Genesung“, erklärte Hansak. Gleichzeitig betonte er, dass die Sicherheit bei Einsatzfahrten oberste Priorität habe. „Wir tun alles, um Risiken im Einsatz zu minimieren und derart schreckliche Ereignisse zu verhindern.“ Allein in der Steiermark absolviert das Rote Kreuz jährlich rund 550.000 Rettungsdiensteinsätze und legt dabei bis zu 20 Millionen Kilometer zurück. Die Einsatzfahrer durchlaufen dafür eine spezielle Zusatzausbildung mit theoretischen und praktischen Prüfungen sowie einem Fahrsicherheitstraining.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Wie genau es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch geklärt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 21:40 Uhr aktualisiert