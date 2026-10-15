Klimademo in Graz: A9 wird am Freitag kurzzeitig gesperrt

Am Freitag, dem 16. Oktober, sind in mehreren österreichischen Städten Klimademonstrationen geplant. In Graz müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen und eine vorübergehende Sperre der A9 einstellen.

Wer am Freitagnachmittag in Graz mit dem Auto unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Die Klimabewegung „Fridays for Future“ plant eine Demonstration, die laut den Mobilitätsinformationen des ÖAMTC auch über die Pyhrn Autobahn (A9) führen soll. Dadurch sind Staus und vorübergehende Sperren möglich.

Klimaprotest sorgt am Freitag in Graz für Behinderungen

Der Startpunkt der Kundgebung ist am Europaplatz. Von dort aus soll sich der Demonstrationszug ab etwa 16.45 Uhr über die Triester Straße in Richtung Puntigam bewegen. Anschließend geht es bei Seiersberg auf die Pyhrn Autobahn (A9) in Fahrtrichtung Norden bis zum Verteilerkreis Graz-Webling. Während des Protestzugs ist eine vorübergehende Sperre der A9 vorgesehen. Die Demonstration endet am Mariahilferplatz. Autofahrer sollten deshalb am Freitagnachmittag mehr Zeit einplanen und nach Möglichkeit auf alternative Routen ausweichen.

Auch andere Landeshauptstädte von Verkehrsbehinderungen betroffen

Nicht nur in der steirischen Landeshauptstadt ist mit Einschränkungen zu rechnen. Auch in Wien werden laut ÖAMTC Straßensperren in der Innenstadt erwartet. Auf wichtigen Hauptverbindungen kann es zu Staus kommen. Darüber hinaus sind in Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt Demonstrationen angekündigt. Verkehrsteilnehmer sollten sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage informieren.