Drei Tore in 71 Sekunden: Graz99ers feiern ersten CHL-Sieg

Mit einem 6:3-Auswärtssieg in Norwegen verabschieden sich die Graz99ers aus der Champions Hockey League. Besonders erfreulich: Erik Wittwer erzielte seinen ersten Treffer im Trikot der Grazer.

Zum Abschluss der Champions Hockey League ging es für die Moser Medical Graz99ers am Mittwoch, dem 14. Oktober, gegen Storhamar Hamar in Norwegen. Nach einem zunächst ruhigen Beginn drehten die Steirer im ersten Drittel ordentlich auf. Innerhalb von nur 71 Sekunden trafen Kevin Conley, Clay Hanus und Chris Collins und brachten die Grazer mit 3:0 in Führung. Für Storhamar-Goalie Tyler Parks war die Partie daraufhin vorzeitig beendet, Theo de Vries übernahm seinen Platz. Auch in Überzahl fanden die Norweger zunächst nicht ins Spiel. Stattdessen hatte Josh Currie sogar die Chance auf einen Treffer in Unterzahl, scheiterte jedoch am gegnerischen Schlussmann.

Wittwer jubelt erstmals

Im zweiten Drittel machten die Graz99ers dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Nach einem Fehler des Storhamar-Torhüters nutzte Erik Wittwer seine Chance und erzielte in der 27. Minute das 4:0. Für ihn war es der erste Treffer im Trikot der Grazer. Doch damit nicht genug: In der 36. Minute bediente David Maier seinen Mitspieler Michael Schiechl, der den Puck zum 5:0 ins Tor beförderte. Die Norweger konnten wenig später durch Amil Krupic in Überzahl auf 1:5 verkürzen.

Conley legt nach

Die Antwort der Grazer ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Noch vor der zweiten Drittelpause stellte Kevin Conley den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem Zuspiel von Jakob Lippitsch traf er in der 40. Minute zum 6:1. Für Conley war es bereits der zweite Treffer des Abends. Mit dieser deutlichen Führung gingen die Steirer schließlich in die letzte Pause.

Norweger verkürzen

Im Schlussdrittel meldeten sich die Hausherren noch einmal zurück. Nach einer Unachtsamkeit von Graz-Goalie Nico Wieser nutzte Axel Sandnes in der 46. Minute seine Gelegenheit und verkürzte auf 2:6. Die Norweger gaben sich damit noch nicht geschlagen. In der 55. Minute traf Lilleberg zum 3:6. Näher kamen die Hausherren allerdings nicht mehr heran.

Erster Sieg zum Ende

Am Ende blieb es beim 6:3-Auswärtserfolg der Graz99ers. Damit holten die Steirer ausgerechnet im letzten Spiel ihrer Champions-Hockey-League-Saison die ersten Punkte. Nach den bisherigen sieglosen Auftritten gelang den Grazern somit doch noch ein versöhnlicher Abschluss in der Königsklasse. Besonders in Erinnerung bleiben die drei Treffer innerhalb von 71 Sekunden im ersten Drittel sowie Erik Wittwers erstes Tor im Trikot der Graz99ers.