Sicherheitslücken bei sieben Handy-Herstellern aufgedeckt

Beim Wechsel auf ein neues Handy können persönliche Daten in falsche Hände geraten. Forschende der TU Graz haben schwere Sicherheitslücken bei sieben großen Android-Herstellern entdeckt.

Wer sich ein neues Handy kauft, möchte seine Fotos, Kontakte und Apps möglichst einfach auf das neue Gerät übertragen. Doch genau dabei können persönliche Daten in falsche Hände geraten. Forschende der TU Graz und des Zentrums für sichere Informationstechnologie A-SIT haben sieben Übertragungsprogramme großer Android-Hersteller untersucht. Das Ergebnis: In allen getesteten Anwendungen fanden sie Sicherheitslücken, über die Angreifer Daten mitlesen oder die Übertragung manipulieren konnten.

Angriff aus 45 Metern Entfernung

Für einen möglichen Angriff mussten sich Unbefugte lediglich in WLAN-Reichweite der beiden Handys befinden. In Innenräumen beträgt diese laut den Forschenden etwa 20 bis 45 Meter. Mit einer Ausrüstung, die weniger als 100 Euro kostet, konnten sie den Datentransfer belauschen. Besonders gefährdet wären damit Orte, an denen regelmäßig neue Handys eingerichtet werden, etwa Elektronikfachgeschäfte oder Mobilfunkshops. Dort könnten Angreifer versuchen, während der Datenübertragung an persönliche Informationen zu gelangen.

Sogar Passwörter betroffen

Wie weitreichend die Sicherheitslücken sind, zeigte sich bei den Untersuchungen. Den Forschenden gelang es, unter anderem SMS, Kontakte, Fotos und Gesundheitsdaten auszulesen. Auch gespeicherte WLAN-Zugangsdaten und Passwörter von Anwendungen konnten sie abgreifen. In einigen Fällen war es sogar möglich, manipulierte Anwendungen auf das neue Handy zu übertragen und dadurch Schadsoftware einzuschleusen. Betroffen waren Übertragungsprogramme von Google, Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, Huawei und Honor.

Hersteller reagieren

Wie groß die möglichen Auswirkungen sind, verdeutlichen die Installationszahlen. Die untersuchten Anwendungen kommen gemeinsam auf mehr als zwölf Milliarden Downloads und sind auf fast jedem Android-Gerät vorinstalliert. „Weil diese Apps bereits vorinstalliert sind und sehr bequem für den Datenumzug auf ein neues Handy sind, haben diese Sicherheitslücken enorme Auswirkungen“, sagt TU-Graz-Forscher Florian Draschbacher. Die entdeckten Schwachstellen wurden den Herstellern bereits vorab gemeldet. Mittlerweile haben alle sieben Unternehmen Sicherheitsaktualisierungen zur Behebung der gemeldeten Probleme bereitgestellt.

©Lunghammer – TU Graz Erstautor der Studie zu Sicherheitslücken in Datentransfer-Tools: Florian Draschbacher vom Institute of Information Security der TU Graz.

Das solltest du tun

Wer seine Daten auf ein neues Handy übertragen möchte, sollte deshalb vorab beide Geräte aktualisieren. Die Forschenden empfehlen, „jedenfalls auf beiden Geräten die aktuellste Version der Datenmigrations-App und sowieso immer alle relevanten Updates zu installieren“. In manchen Fällen ist dafür auch eine Aktualisierung des gesamten Betriebssystems notwendig. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden beim European Symposium on Research in Computer Security 2026 in Rom vorgestellt.