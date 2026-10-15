Zwei Hunde sollen tot sein: Giftköder-Verdacht in Seiersberg-Pirka

Die Gemeinde Seiersberg-Pirka in der Steiermark warnt vor mutmaßlichen Giftködern auf einer Wiese am Sonnenhang. Zwei Hunde sollen bereits daran gestorben sein.

Die Gemeinde Seiersberg-Pirka warnt vor mutmaßlichen Giftködern am Sonnenhang. Zwei Hunde sollen bereits daran gestorben sein.

Die Gemeinde Seiersberg-Pirka warnt vor mutmaßlichen Giftködern am Sonnenhang. Zwei Hunde sollen bereits daran gestorben sein.

Große Sorge um die Vierbeiner in Seiersberg-Pirka (Graz-Umgebung): Auf einer Wiese am Sonnenhang sollen offenbar Giftköder ausgelegt worden sein. Die Gemeinde macht auf die mögliche Gefahr aufmerksam und warnt Hundebesitzer vor dem betroffenen Bereich. Besonders beunruhigend: Dem Vernehmen nach sollen bereits zwei Hunde durch die mutmaßlichen Giftköder ums Leben gekommen sein.

Vorsicht beim Gassigehen

Angesichts der Warnung richtet sich die Gemeinde mit einem dringenden Appell an alle Hundebesitzer. Hunde sollen unbedingt an der Leine geführt werden. Zudem wird empfohlen, den gemeldeten Bereich nach Möglichkeit zu meiden. Auch bei Spaziergängen ist besondere Aufmerksamkeit gefragt.

Polizei informieren

Wer am Sonnenhang verdächtige Gegenstände entdeckt oder Hinweise zu den mutmaßlichen Giftködern hat, soll sich umgehend an die Polizei wenden. Die Gemeinde Seiersberg-Pirka ruft dazu ausdrücklich auf: „Sollten Sie verdächtige Funde machen oder Hinweise haben, informieren Sie bitte umgehend die Polizei.“