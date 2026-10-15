Dringende Reparaturen: Plabutschtunnel für vier Nächte komplett gesperrt

Autofahrer in Graz müssen sich ab Montag, dem 19. Oktober 2026, auf nächtliche Sperren einstellen. Der Plabutschtunnel wird in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Der Grazer Plabutschtunnel wird ab 19. Oktober für vier Nächte in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Der Grazer Plabutschtunnel wird ab 19. Oktober für vier Nächte in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Ab Montag, dem 19. Oktober 2026, ist der Grazer Plabutschtunnel in vier Nächten nicht befahrbar. Wie die ASFINAG informiert, wird der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. In dieser Zeit werden die beiden zehn Kilometer langen Tunnelröhren gereinigt. Gleichzeitig nutzt die ASFINAG die Sperren für weitere notwendige Arbeiten.

Reparaturen im Tunnel

Neben der Reinigung stehen auch Wartungsarbeiten und dringend notwendige Reparaturen auf dem Programm. Betroffen sind unter anderem die Fahrbahn und die Sicherheitseinrichtungen im Tunnel. Diese Anlagen spielen eine wesentliche Rolle für die Tunnelsicherheit und haben mittlerweile das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Deshalb werden die nächtlichen Sperren auch dazu genutzt, die Einrichtungen instand zu halten.

Weitere Sperren folgen

Die Arbeiten sind Teil des Erneuerungsprogramms „Fit bis 2033“. Im Rahmen dieses Programms wird die technische Infrastruktur des Plabutschtunnels schrittweise instand gehalten. Mit den vier nächtlichen Sperren im Oktober sind die Arbeiten allerdings noch nicht abgeschlossen. Laut ASFINAG werden voraussichtlich bis März 2027 weitere Sperren notwendig sein.

Auch Gleinalm betroffen

Die Herbstreinigung in den beiden langen steirischen Autobahntunneln hat bereits am 12. Oktober 2026 begonnen. Neben dem Plabutschtunnel ist auch der Gleinalmtunnel betroffen. Dort werden im Zuge der Reinigung ebenfalls Schäden im Tunnel repariert.