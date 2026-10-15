Fahrraddemo in Graz: A9 plötzlich doch nicht Teil der Route

Am Freitag führt eine Fahrraddemo mit mehreren hundert erwarteten Teilnehmern quer durch Graz. Dabei gibt es eine Änderung: Die ursprünglich angekündigte Fahrt über die A9 findet nicht statt.

Wer am Freitagnachmittag in Graz unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Grund dafür ist eine Fahrraddemonstration, bei der laut Veranstalter mehrere hundert Personen erwartet werden. Die Landespolizeidirektion Steiermark informiert: „Die Versammlung wurde der zuständigen Behörde für den Zeitraum von 15 bis 19.45 Uhr ordnungsgemäß angezeigt.“ Die eigentliche Demonstration startet um 17 Uhr am Europaplatz. Von dort aus führt die Strecke durch mehrere Grazer Straßen.

Diese Straßen sind betroffen: Los geht es am Europaplatz, von wo aus die Teilnehmer über den Bahnhofgürtel, den Eggenberger Gürtel und den Lazarettgürtel fahren. Weiter führt die Route über die Triester Straße und den Weblinger Gürtel bis zum Verteilerkreis Webling. Anschließend geht es über die Kärntner Straße, die Lazarettgasse, die Elisabethinergasse und die Volksgartenstraße zum Lendplatz. Über die Mariahilfer Straße führt die Demonstration schließlich zum Mariahilferplatz. Dort ist ab 18.15 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.

A9 doch nicht Teil der Route

Anders als ursprünglich angekündigt, wird die Demonstration nicht über die Autobahn führen. Die Landespolizeidirektion Steiermark stellt dazu ausdrücklich klar: „Entgegen der ursprünglich vom Veranstalter veröffentlichten Route ist eine Fahrt über die Pyhrnautobahn (A9) nicht vorgesehen.“ Für die Teilnehmer gilt somit die von der Polizei bekannt gegebene Strecke durch das Grazer Stadtgebiet.

Auch Öffis betroffen

Die größten Einschränkungen werden zwischen 17 und 18.15 Uhr erwartet. Dazu heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark: „Vor allem zwischen 17 und 18.15 Uhr ist entlang der Demonstrationsroute mit vorübergehenden Verkehrsanhaltungen und Verzögerungen zu rechnen.“ Auch der öffentliche Verkehr kann laut Polizei punktuell betroffen sein. Wer am Freitag zu dieser Zeit durch Graz fahren möchte, sollte daher zusätzliche Fahrzeit einplanen. Die Polizei empfiehlt außerdem, die betroffenen Straßen nach Möglichkeit zu umfahren.