Mit 122 km/h durch Graz: Polizei stoppt Alkolenker (27)

Ein 27-jähriger Grazer raste mit 122 km/h durch eine 50er-Zone und war dabei auch noch alkoholisiert. Seinen Führerschein ist er los, sein Auto durfte er behalten, weil es nicht auf ihn zugelassen war.

Am Mittwochabend, dem 14. Oktober 2026, war ein 27-jähriger Grazer deutlich zu schnell unterwegs. Gegen 22.45 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Steiermark ein Wagen auf der Triester Straße im Bezirk Gries auf. Der Lenker war mit 122 km/h unterwegs, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind. Die Polizisten hielten den Mann daraufhin an.

Auch Alkohol im Spiel

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die überhöhte Geschwindigkeit nicht das einzige Problem war. Die Beamten stellten beim 27-Jährigen eine „mittelgradige Alkoholisierung“ fest, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt. Für den Grazer war die Fahrt damit beendet. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein ab.

Auto nicht beschlagnahmt

Trotz der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde das Fahrzeug nicht beschlagnahmt. Den Grund dafür nennt die Polizei ebenfalls: „Das Fahrzeug konnte nicht beschlagnahmt werden, da es nicht auf ihn zugelassen war.“ Weshalb der 27-Jährige mit einer derart hohen Geschwindigkeit durch das Grazer Ortsgebiet fuhr, bleibt offen. „Warum er im Ortsgebiet so schnell unterwegs war, ist nicht bekannt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.