Nach Umbau: Martin Auer am Grazer Hauptplatz überrascht mit Neuem

Die Martin-Auer-Filiale am Grazer Hauptplatz hat wieder geöffnet. Nach dem Umbau erwarten dich dort eine neun Meter lange Theke, besondere Köstlichkeiten und Schallplatten aus der Privatsammlung des Bäckers.

Die Martin-Auer-Filiale am Grazer Hauptplatz ist nach dem Umbau wieder geöffnet. Neben einer neun Meter langen Theke gibt es neue Spezialitäten, Cocktails und Musik aus Martin Auers privater Schallplattensammlung.

Die Martin-Auer-Filiale am Grazer Hauptplatz ist nach dem Umbau wieder geöffnet. Neben einer neun Meter langen Theke gibt es neue Spezialitäten, Cocktails und Musik aus Martin Auers privater Schallplattensammlung.

Am Grazer Hauptplatz 12 hat sich einiges verändert: Die Filiale von Martin Auer ist nach einer umfassenden Renovierung wieder geöffnet. Der Standort hat für das Unternehmen eine besondere Bedeutung. Bereits 1974 eröffnete Martin Auer hier seine erste Filiale neben dem Stammhaus am Dietrichsteinplatz. Bei der Neugestaltung diente die denkmalgeschützte Fassade des Barockbaus als Inspiration. Warme Terracotta-Töne bestimmen nun das Innere der Filiale. Im Mittelpunkt steht eine neun Meter lange Theke, die auf einem Boden aus Terrazzo steht.

Besondere Köstlichkeiten

Doch nicht nur optisch hat sich am Standort etwas getan. Auch beim Sortiment gibt es Besonderheiten, die ausschließlich in dieser Filiale angeboten werden. Dazu zählen etwa ein Pulled Chicken Burger und ein Maroni-Creme-Croissant. Außerdem können Gäste hier den Lieblingscocktail von Martin Auer bestellen: einen Americano.

Musik aus Privatsammlung

Auch bei der Musik hat Martin Auer persönliche Akzente gesetzt. In der Filiale werden Schallplatten aus seiner privaten Sammlung gespielt. Die Auswahl reicht dabei von ABBA bis Frank Zappa. Damit fließen neben der Gestaltung und dem besonderen Angebot auch persönliche Vorlieben des Bäckers in den Standort ein.

Das sind die Öffnungszeiten: Wer sich die umgestaltete Filiale selbst ansehen möchte, findet sie am Hauptplatz 12 in 8010 Graz. Geöffnet ist von Montag bis Freitag jeweils von 6.30 bis 19 Uhr. Am Samstag können Gäste von 7 bis 18.30 Uhr vorbeischauen. An Sonn- und Feiertagen ist die Filiale von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

©Alexander Krischner | Warme Terracotta-Töne, besondere Köstlichkeiten und Schallplatten aus Martin Auers privater Sammlung prägen die neu gestaltete Filiale.

42 Filialen in Betrieb

Die wiedereröffnete Filiale am Hauptplatz ist einer von insgesamt 42 Standorten des Unternehmens. Der Großteil befindet sich in Graz und Umgebung. Weitere Filialen gibt es in Gleisdorf, Leibnitz, Lieboch und Wien sowie sechs in Kärnten. Der Unternehmenssitz liegt am Grazer St.-Peter-Gürtel. Dort befinden sich auch die Backstube, die Rösterei und die Vollkorngetreidemühle. Mit rund 800 Mitarbeitenden erwirtschaftet Martin Auer einen Jahresumsatz von etwa 48 Millionen Euro.