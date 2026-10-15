Unfall in Grazer Waagner-Biro-Straße: Verkehr steht still, Linie 6 betroffen

In der Grazer Wagner-Biro-Straße läuft derzeit ein Einsatz von Polizei und Rettung. Der Verkehr steht still, auch die Straßenbahnlinie 6 war betroffen.

Ein Lokalaugenschein von 5 Minuten bestätigte wenig später: Vor Ort hat sich ein Unfall ereignet.

Ein Lokalaugenschein von 5 Minuten bestätigte wenig später: Vor Ort hat sich ein Unfall ereignet.

Besorgte Leser haben sich am Donnerstagnachmittag bei 5 Minuten gemeldet und von einem Einsatz in der Grazer Waagner-Biro-Straße berichtet. Ein Lokalaugenschein von 5 Minuten bestätigte wenig später: Vor Ort hat sich ein Unfall ereignet. Polizei und Rettung befinden sich derzeit im Einsatz.

©Leser Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Verkehr steht still, auch Straßenbahnlinie 6 betroffen

Der Unfall hat auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Im betroffenen Bereich geht derzeit nichts mehr, der Verkehr steht still. Auch die Straßenbahnlinie 6 kann aktuell nicht fahren. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf Nachfrage von 5 Minuten bittet die Polizei derzeit noch um Geduld. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor. Auch ob Personen verletzt wurden, ist aktuell nicht bekannt. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

©Leser Der Einsatz läuft noch.

Update

Die Straßenbahnlinie 6 Richtung Bahnhof fährt wieder.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert