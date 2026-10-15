25 Jahre TAIGA in Graz: „Ans Aufhören denkt man immer wieder mal“

25 Jahre lang ein Geschäft in der Grazer Innenstadt führen, das muss man erst einmal schaffen. Während andere Lokale und Geschäfte längst verschwunden sind, hat sich TAIGA über ein Vierteljahrhundert behauptet. Doch wer glaubt, dass hinter diesem Jubiläum eine einzige Erfolgsgeschichte steckt, irrt. Michael und Petra, die Menschen hinter TAIGA, sprechen im exklusiven Interview mit 5 Minuten erstaunlich offen über die vergangenen Jahre. Über finanzielle Herausforderungen, Gedanken ans Aufhören und darüber, warum sie trotz allem weitermachen.

Wie wir das wirtschaftlich überlebt haben, kann ich heut nicht mehr so genau sagen

Alles begann im Jahr 2001. Michael kam aus der Modebranche, Petra war Friseurin. Gemeinsam hatten sie eine Idee, die für damalige Verhältnisse durchaus ungewöhnlich war: Mode, Frisuren und vielleicht sogar einen Plattenladen unter einem Dach vereinen. Doch noch bevor das Konzept vollständig umgesetzt werden konnte, änderten sich die Pläne. Petra wurde mit der ersten gemeinsamen Tochter schwanger. Also entschied sich das Paar, zunächst kleiner anzufangen. In der Raubergasse 16 eröffneten die beiden einen Modeshop. Von der heutigen Kombination aus Mode und Friseursalon war damals noch wenig zu sehen. Die ersten fünf Jahre waren allerdings alles andere als einfach. „Da waren wir dann 5 Jahre, wie wir das wirtschaftlich überlebt haben, kann ich heut nicht mehr so genau sagen“, erinnert sich Michael im Gespräch mit 5 Minuten. Geholfen habe ihnen vor allem ihre bescheidene Lebensweise. Außerdem seien die allgemeinen Kosten damals noch deutlich niedriger gewesen als heute. Dass daraus einmal eine 25-jährige Geschichte werden würde, war bei der Eröffnung keineswegs absehbar.

©TAIGA 25 Jahre, mehrere Standortwechsel und jede Menge außergewöhnliche Geschichten.

Drei Umzüge und eine Idee, die endlich Wirklichkeit wurde

Nach fünf Jahren in der Raubergasse zog TAIGA in die Prokopigasse. Dort blieb das Geschäft bis 2010, ehe ein weiterer Standortwechsel folgte. Am Südtiroler Platz konnte das Paar schließlich jenes Konzept verwirklichen, das bereits bei der Gründung geplant gewesen war: ein Geschäft, das Mode, Friseur und ein kleines Café miteinander verband. Und TAIGA wurde noch mehr als das. Über die Jahre fanden dort auch andere kreative Unternehmer Platz. Dazu gehörten etwa die Tapeziererin Martina Sperl, die heute am Lendplatz ihr Atelier betreibt und High Frequency Tattoos, die bei TAIGA ihre Anfänge hatten. Zeitweise gab es sogar eine Fahrradwerkstatt. Heute befindet sich das Geschäft in der Jungferngasse 2. Dort ist alles etwas kleiner geworden. „Speziell in der Jungferngasse ist alles ein bissl kleiner und kompakter, was ganz angenehm ist, und ein bissl back to the roots“, erzählt Michael.

©TAIGA Die Änfänge in der Prokopigasse.

„Ans Aufhören denkt man immer wieder mal“

So außergewöhnlich das Konzept ist, so herausfordernd war das Geschäftsleben in den vergangenen Jahren. Besonders die Corona-Pandemie hat aus Sicht der Betreiber vieles verändert. „Die größte Veränderung allgemein war die Corona Pandemie, seit damals ist alles irgendwie anders und seltsam“, erzählt Michael. Auch die Frage, ob man das Geschäft nicht irgendwann aufgeben sollte, sei immer wieder aufgekommen. „Ans aufhören denkt man immer wieder mal, besonders wenn es nicht so gut läuft, was leider viel zu oft vorkommt!!!“ Es sind ehrliche Worte, die zeigen, dass ein 25-jähriges Jubiläum nicht bedeutet, dass immer alles problemlos gelaufen ist. Gerade in einer Innenstadt, in der sich das Einkaufsverhalten verändert und die Kosten steigen, ist das Überleben eines kleinen, unabhängigen Geschäfts keine Selbstverständlichkeit.

©TAIGA So außergewöhnlich das Konzept ist, so herausfordernd war das Geschäftsleben in den vergangenen Jahren.

Wie aus einer spontanen Idee die queere Hütte beim Aufsteirern wurde

Eine der außergewöhnlichsten Geschichten der vergangenen Jahre spielte sich allerdings erst kürzlich ab und begann mit einer spontanen Überlegung. Als bekannt wurde, dass die RosaLilaPantherInnen beim diesjährigen Aufsteirern keine eigene Hütte bekommen würden, hatte Michael eine Idee. Warum nicht die eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen? „Da kam ich auf die Idee dass wir doch die Leute vom Verein fragen könnten, ob es für sie cool wäre wenn wir ihnen unsere beiden Lokale zur Verfügung stellen für eine GuerrillaHütte.“ Gemeint waren TAIGA und das benachbarte Lokal, in dem Alexandra Szolnay künftig das Café PRAGINSKI eröffnen möchte. Die Eröffnung ist laut Michael für den 6. November geplant, sofern alles klappt. Szolnay kannte Jodie Fox, die in die Organisation der Aktion eingebunden war, bereits persönlich. Also wurde kurzerhand Kontakt aufgenommen. Was dann passierte, ging erstaunlich schnell. „Gesagt getan, eine Stunde später war die gute vor Ort, begeistert, hat sich mit der restlichen Crew besprochen“, erinnert sich Michael. Noch am selben Abend sei die Gruppe zusammengekommen. Bei ein paar Bier wurden die ersten Ideen besprochen und die gemeinsame Aktion vereinbart.

©5 Minuten Als bekannt wurde, dass die RosaLilaPantherInnen beim diesjährigen Aufsteirern keine eigene Hütte bekommen würden, hatte Michael eine Idee.

„Da hat alles zammengepasst“

Für Michael gehört diese spontane Zusammenarbeit zu den schönsten Erinnerungen aus 25 Jahren TAIGA. Nicht nur wegen der Veranstaltung selbst, sondern vor allem wegen der Menschen, die dadurch zusammengefunden haben. „Da gäbe es wahrscheinlich viele, aber am coolsten fand ich wie das ganze mit dem Aufsteirern zustande gekommen ist“, erzählt er auf die Frage nach besonders prägenden Erlebnissen. Vor allem die gemeinsame Organisation ist ihm in Erinnerung geblieben. „Da hat alles zusammengepasst, trotz ein paar kleinerer Rückschläge bzw. Hürden“, sagt Michael. Eine andere Erinnerung führt zurück in die Prokopigasse: Dort gestalteten einst Josef Wurm, Georg Dinstl, Simon Lemmerer und Oliver Toman von der Permanent Unit die Fassade des Geschäfts. Auch dieser kreative Abschnitt gehört für die Betreiber zur Geschichte von TAIGA.

©TAIGA „Speziell in der Jungferngasse ist alles ein bissl kleiner und kompakter, was ganz angenehm ist, und ein bissl back to the roots“, erzählt Michael.

„Es ist alles leider sehr am Limit“

Doch wie geht es nach 25 Jahren weiter? Wer jetzt große Expansionspläne oder neue Geschäftsideen erwartet, bekommt eine überraschend bodenständige Antwort. Michael und Petra wünschen sich vor allem, dass sich die allgemeine Stimmung wieder verbessert. Dass das Leben und die Arbeit etwas leichter werden, nicht nur für sie selbst, sondern für alle. „Im Moment hoffen wir nur das die allgemeine Stimmung wieder ein bissl besser wird, nicht nur für uns sondern allgemein, damit das Leben und die Arbeit wieder ein bisschen easier wird“, sagt Michael. Die wirtschaftliche Situation beschreibt er offen: „Es ist alles leider sehr am Limit, und auf keinen Fall einfach da einigermaßen durchzusteuern.“ Trotzdem haben die beiden ihren Optimismus nicht ganz verloren. Und so bleibt am Ende des Gesprächs ein Wunsch, der nach 25 Jahren Selbstständigkeit vielleicht mehr sagt als jede große Jubiläumsrede: „Und wir hoffen das es uns noch ein paar Jährchen länger gibt!“