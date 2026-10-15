Sturm Graz protestiert: „Von unserer Heimatstadt im Stich gelassen“

Der SK Sturm Graz geht auf Konfrontationskurs mit der Stadt. Wegen geplanter Kürzungen beim Sportsponsoring setzt der Verein ausgerechnet auf internationaler Bühne ein Zeichen: Der Schriftzug „Graz“ soll vom Wappen verschwinden.

Wenn der SK Sturm Graz gegen den englischen Premier-League-Klub AFC Bournemouth antritt, wird beim Einlaufen der Mannschaften etwas anders sein als sonst. Der Schriftzug „Graz“ im Vereinswappen soll abgeklebt werden. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion protestiert der steirische Fußballklub gegen angekündigte Kürzungen beim Sportsponsoring der Holding Graz. Der Verein fühlt sich von seiner Heimatstadt im Stich gelassen und macht seinem Ärger nun öffentlich Luft.

Sturm Graz protestiert gegen geplante Kürzungen

Auslöser ist die Ankündigung, das Sportsponsoring der Holding Graz zu reduzieren. Für den SK Sturm ist das ein schwer nachvollziehbarer Schritt. Schließlich sieht sich der Verein nicht nur als Fußballklub, sondern auch als internationaler Botschafter der Stadt. In einem offiziellen Statement verweist Sturm auf seine sportlichen Erfolge im In- und Ausland. Auch die Nachwuchsarbeit, die Frauenmannschaft und das Special-Needs-Team werden hervorgehoben. Hinzu kämen zahlreiche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Effekte für die Region. Dass ausgerechnet beim Sport gespart werden soll, stößt beim Verein deshalb auf deutliche Kritik.

„Graz“ wird beim Einlaufen abgeklebt

Besonders deutlich wird der Protest beim bevorstehenden internationalen Auftritt gegen AFC Bournemouth. Sturm kündigt an, den Schriftzug „Graz“ im Vereinswappen beim sogenannten Walk-on, also beim Einlaufen der Mannschaften, abzukleben. Der Verein will damit ein sichtbares Zeichen setzen. Ausgerechnet dort, wo Sturm die Stadt Graz einem internationalen Publikum präsentiert, soll ihr Name vorübergehend verdeckt werden. Die Aktion richtet sich gegen die angekündigten Einsparungen und soll verdeutlichen, wie enttäuscht die Vereinsführung über die Entwicklung ist.

Sturm-Präsident Jauk: „Von unserer Heimatstadt im Stich gelassen“

Präsident Christian Jauk findet in seiner Stellungnahme deutliche Worte: „Wir waren und sind stets stolz darauf, Graz auf der europäischen Fußballbühne zu vertreten und unsere Stadt international sichtbar zu machen.“ Umso bedauerlicher sei es, wenn Vereine, die Graz international repräsentieren, von Kürzungen betroffen seien. Besonders scharf fällt seine Kritik an der Stadtpolitik aus. Jauk wirft der Stadt vor, den Spitzensport und damit wichtige Vorbilder für Kinder und Jugendliche fallen zu lassen. Sein Fazit: „Von unserer Heimatstadt im Stich gelassen.“

Verein fordert Gespräche mit der Stadt

Dabei stellt Sturm nicht grundsätzlich infrage, dass öffentliche Gelder verantwortungsvoll eingesetzt werden müssen. Der Klub fordert jedoch, bei Sparmaßnahmen auch die gesellschaftliche Bedeutung des Sports zu berücksichtigen. Aus Sicht des Vereins hängen Profifußball, Nachwuchsarbeit, Frauenfußball und Behindertensport eng zusammen. Sturm-Präsident Jauk fordert deshalb einen offenen Dialog und ein gemeinsames Bekenntnis zum Sportstandort Graz.