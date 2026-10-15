Tod von Grazer Arzt in Triest: Neues Gutachten bringt brisante Details ans Licht

Ein Urlaub in Triest endete für einen bekannten Grazer Kinderarzt tödlich. Fast zwei Jahre später gibt es neue Hinweise darauf, wie es zu der Gasvergiftung kommen konnte. Ein Gutachten rückt die Heizungsanlage in den Mittelpunkt.

Es sollte ein Aufenthalt in der italienischen Hafenstadt Triest werden, doch für den Grazer Arzt Berndt Urlesberger und seine Ehefrau nahm die Reise Ende Dezember 2024 eine tragische Wendung. Der langjährige Leiter der Neonatologie an der Medizinischen Universität Graz starb am 30. Dezember in einer Ferienwohnung an den Folgen einer Gasvergiftung, 5 Minuten hat berichtet: Neue Details zum tragischen Tod des 63-jährigen Grazers in Triest. Seine Frau überlebte, musste allerdings mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nun könnte ein neues Gutachten entscheidende Hinweise darauf liefern, wie es zu dem Unglück kam.

Auch eine Nachbarin musste ins Krankenhaus

Nicht nur das Grazer Ehepaar war von dem Gasaustritt betroffen. Auch eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses erlitt eine Vergiftung und musste medizinisch behandelt werden. Schon kurz nach dem Vorfall geriet die Heizungsanlage des Gebäudes in Verdacht. Die Ermittler gingen der Frage nach, ob Abgase aus dem Heizsystem in die Wohnungen gelangt sein könnten. Die Anlage wurde nach dem Todesfall außer Betrieb genommen und durfte seither nicht mehr eingeschaltet werden. Doch die genaue Ursache blieb lange ungeklärt.

Neue Untersuchung bringt möglichen Einbaufehler ans Licht

Wie die italienische Tageszeitung Il Piccolo berichtet, brachten die ersten Untersuchungen keine eindeutigen Ergebnisse. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb bereits eine Einstellung des Verfahrens in Betracht gezogen. Die Anwälte der Hinterbliebenen verhinderten diesen Schritt jedoch mit einem weiteren Gutachten. Darin wird eine mögliche Ursache beschrieben, die zuvor offenbar nicht entdeckt worden war. In der Wohnung einer ebenfalls betroffenen Hausbewohnerin sollen zwei Rohre der Heizungsanlage fehlerhaft eingebaut worden sein. Dadurch könnten Abgase daran gehindert worden sein, ordnungsgemäß über den Kamin ins Freie zu gelangen. Stattdessen sollen sie durch kleine Risse im Mauerwerk in die Wohnung eingedrungen sein.

Wie gelangten die Abgase in die Ferienwohnung?

Nach den Erkenntnissen des neuen Gutachtens könnten sich die Abgase innerhalb des Gebäudes nach oben ausgebreitet haben. Auf diesem Weg dürften sie schließlich auch die Wohnung im vierten Stock erreicht haben, in der sich Urlesberger und seine Ehefrau aufhielten. Um die mutmaßlichen Einbaufehler überhaupt feststellen zu können, mussten bei den Untersuchungen Teile der Wände geöffnet werden. Ob die fehlerhaft montierten Rohre tatsächlich für die tödliche Vergiftung verantwortlich waren, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Wer trägt die Verantwortung?

Das neue Gutachten wirft weitere Fragen auf. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste geklärt werden, wer die Rohre eingebaut hat und weshalb der mögliche Fehler bei den regelmäßigen Kontrollen der Heizungsanlage nicht aufgefallen war. Auch die Frage, ob die Anlage bei einer Einstellung des Verfahrens wieder in Betrieb genommen worden wäre, steht im Raum. Zunächst bleibt jedoch abzuwarten, ob die neuen Untersuchungsergebnisse bestätigt werden. Für die Hinterbliebenen könnte das Gutachten ein wichtiger Schritt sein, um die Umstände des Todes von Berndt Urlesberger aufzuklären. Fast zwei Jahre nach dem Unglück ist die Frage nach der Verantwortung weiterhin offen.